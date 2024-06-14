Жена Виктора Павлика похвасталась подарком от него

Украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова отпраздновала свое 30-ти летие и похвасталась подарком, который преподнес ей ее муж, певец Виктор Павлик.
Оказалось, что на праздник своей молодой жене артист решил преподнести подарок, "сделанный своими руками". В частности, во время празднования в ресторане, певец исполнил несколько своих хитов для молодой жены. Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.
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Репяхова показала свое стильное празднование, музыкантов, накрытый стол и модных гостей. Она выглядела вполне счастливой и радостно веселилась, отмечая свой праздник.
"Друзья, я вам безгранично благодарна за эту красоту! Я самая счастливая! Этот день дал мне энергии в год вперед", - написала она.
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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Напомним, ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова вместе с их сыном посетила маму артиста, бабушку Александру, и восхитили общими кадрами.
Ранее женщина рассказала, почему она решила выйти замуж за звезду украинской эстрады. На своей странице в Instagram, она устроила сессию вопросов-ответов с подписчиками. Один из фоловеров спросил Репяхову, почему она решила выйти замуж за артиста, который намного старше ее.
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