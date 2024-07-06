Жена тяжелобольного Уиллиса показала редкие фото их дочерей

Звездные супруги воспитывают двух общих детей. Эмма Хемминг и Брюс Уиллис живут в браке уже более пятнадцати лет - с 2009 года

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Брюс Уиллис и Эмма Хеминг живут в браке уже больше 15 лет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Супруга легендарного актера Брюса Уиллиса (который сейчас страдает от тяжелой болезни – лобно-височной деменции), модель Эмма Хеминг, поделилась с подписчиками в Instagram редкими фотографиями их совместных детей – 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин.

Семья 69-летнего голливудского актера объединилась во время празднования Дня независимости США 4 июля 2024 года.

Эмма опубликовала целую серию снимков и показала, как их девочкам удалось насладиться летними каникулами (даже несмотря на тяжелые испытания из-за болезни супруга).

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Хеминг и дети в лихих ковбойских шляпах позировали на фоне ограждения фермы на живописном фоне заката за соснами и горами.

"С 4 июля! И если у вас нет ковбойских сапог, просто обувайте снежные сапоги, это хорошо", — написала она.

Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Напомним, ранее в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также жена Роберта Дауни-младшего, продюсер Сьюзан Левин, раскрыла секрет их идеального брака, который длится уже почти 20 лет. Их семья строго придерживается одного правила, которое, по мнению женщины, и хранит мир в их союзе.

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