Жена Романа Сасанчина рассказала о госпитализации 8-месячной дочери

Дочь Романа Сасанчина Элизабет срочно госпитализирована / instagram.com/annavi_i

8-месячная Элизабет, дочь 20-летнего украинского певца, победителя шоу Голос країни и Голос. Діти Романа Сасанчина и его супруги, 24-летней блогерки Иванны, была экстренно госпитализирована. В больницу малышку с мамой доставили среди ночи.

Причину, по которой Элизе потребовалась медицинская помощь, Иванна не называет, однако, исходя из сторис блогерки в Instagram, их оставили в больнице на всю ночь.

Также молодая мама публиковала душераздирающий кадр, на котором в крошечную ручку ее дочери была вставлена капельница. "Какая она храбрая и терпеливая", - удивляется Иванна.

Женская половина семьи Сасанчиных не спала всю ночь - Элиза сильно капризничала. "Я не спала вообще! Элиза заснула в 06:00, проснулась в 06:20. Она боится, когда плачут дети, как слышит плач – сразу делает истерику. Поэтому у нас всю ночь были истерики. У меня глаза закрываются на ходу", - посетовала Иванна.

Дочь Романа Сасанчина Элизабет срочно госпитализирована / instagram.com/annavi_i

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