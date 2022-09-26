Сын Меладзе неизлечимо болен - СМИ

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Сын Константина Меладзе, которого назвали в честь его брата Валерия, неизлечимо болен.

Как сообщили российские СМИ, бывшая жена Меладзе Яна Сумм призналась, что в три года маленькому Валерию поставили диагноз "аутизм". Как выяснилось, когда мальчику исполнилось 3 года, он стал резко терять приобретенные речевые навыки.

"Приговор врачей стало для супругов настоящим ударом. Яна Сумм самостоятельно воспитывала ребенка, пока его отец месяцами ездил на гастроли и зарабатывал деньги на лечение", - сообщают СМИ.

"Это был расстрел, после которого тебе сказали жить дальше. Это тяжелое заболевание, оно никак не лечится, а только корректируется. Идет речь тяжелой форме аутизма у нашего малыша. Таких детей обучать можно, но тех, кто столкнулся с подобной проблемой, пробирает чувство страха, беспомощности и стыда", — призналась Сумм.

На сегодняшний день сыну Меладзе 17 лет. Он по-прежнему живет вместе с матерью. Композитор особенно оберегает личную жизнь единственного сына, лишь изредка в прессе появляются снимки или хоть какая-то информация.

Напомним, ранее стало известно о том, что музыкальный продюсер Константин Меладзе сейчас оказался в водовороте светских сплетенhttps://stars.glavred.info/ochen-perezhivayu-konstantin-meladze-prokommentiroval-razvod-10411001.html. Ему приписывают развод с его нынешней супругой, экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой.

Сплетники утверждают, что они разошлись еще летом 2022 года из-за измен продюсера. Иронично, но именно его неверность стала причиной окончания предыдущего брака Меладзе с Яной Сумм.

Он несколько лет изменял ей с Верой Брежневой, и после их официальной свадьбы в 2015 году украинской певице предрекали, что их брак закончится тем же.

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