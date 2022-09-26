УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Сын Меладзе неизлечимо болен - СМИ

26 сентября 2022, 12:34

Оказалось, что диагноз сыну Меладзе поставили еще в возрасте 3 лет.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Сын Константина Меладзе, которого назвали в честь его брата Валерия, неизлечимо болен.

Как сообщили российские СМИ, бывшая жена Меладзе Яна Сумм призналась, что в три года маленькому Валерию поставили диагноз "аутизм". Как выяснилось, когда мальчику исполнилось 3 года, он стал резко терять приобретенные речевые навыки.

"Приговор врачей стало для супругов настоящим ударом. Яна Сумм самостоятельно воспитывала ребенка, пока его отец месяцами ездил на гастроли и зарабатывал деньги на лечение", - сообщают СМИ.

"Это был расстрел, после которого тебе сказали жить дальше. Это тяжелое заболевание, оно никак не лечится, а только корректируется. Идет речь тяжелой форме аутизма у нашего малыша. Таких детей обучать можно, но тех, кто столкнулся с подобной проблемой, пробирает чувство страха, беспомощности и стыда", — призналась Сумм.

На сегодняшний день сыну Меладзе 17 лет. Он по-прежнему живет вместе с матерью. Композитор особенно оберегает личную жизнь единственного сына, лишь изредка в прессе появляются снимки или хоть какая-то информация.

Напомним, ранее стало известно о том, что музыкальный продюсер Константин Меладзе сейчас оказался в водовороте светских сплетенhttps://stars.glavred.info/ochen-perezhivayu-konstantin-meladze-prokommentiroval-razvod-10411001.html. Ему приписывают развод с его нынешней супругой, экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой.

Сплетники утверждают, что они разошлись еще летом 2022 года из-за измен продюсера. Иронично, но именно его неверность стала причиной окончания предыдущего брака Меладзе с Яной Сумм.

Он несколько лет изменял ей с Верой Брежневой, и после их официальной свадьбы в 2015 году украинской певице предрекали, что их брак закончится тем же.

Вас также может заинтересовать:

Константин Меладзе
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 27 сентября 2022: Весам – семейные проблемы, Козерогам – зависть, Рыбам – деньги

12:49

ВСУ пойдут вперед: Зеленский собрал Ставку и объявил план деоккупации УкраиныВидео

12:41

Украина перехитрила Путина, он этого не ожидал – ТрассВидео

12:38

Не такой уж и патриот: продюсер-путинист распустил нюни из-за "могилизации" зятя

12:34

Сын Меладзе неизлечимо болен - СМИ

Реклама
12:00

Сделал все сам: "повар Путина" подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер"Видео

11:58

Бойня в Удмуртии: киллер расстрелял учеников и охрану школы, много погибших и раненыхВидео

11:50

Запроданка Таисия Повалий призналась, кто изуродовал ей лицо

11:45

У бесноватого Путина осталось только ядерное оружиемнение

11:38

Уничтоженная база и 80 "двухсотых": оккупанты подорвали сами себя на Херсонщине

11:26

Протаранил двери авто и забросал "коктейлями Молотова": в РФ мужчина сжег военкоматВидео

11:08

"Будто прошли концлагерь": освобожденный из плена "Химик" рассказал о состоянии собратьевВидео

10:48

"То ли президент идиот, то ли "старец" ненастоящий": Путин сбежал из Москвы на встречу с шаманом - СМИВидео

10:46

"Он че, в Украине?": мать оккупанта РФ "убила" реакцией на новость о том, что ее сын в пленуВидео

09:58

В британской разведке назвали главную проблему путинской мобилизацииВидео

09:55

Путин может применить тактическое ядерное оружие для показательного взрыва - The New York TimesВидео

09:52

Эскалация войны в Украине может стать концом режима Путина - WSJВидео

09:30

Как стирать пальто из разных материалов: главные правила и можно ли бросать в машинку

09:18

"Никто не будет воевать": в Приангарье призывник застрелил военкомаВидео

09:07

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2022: Львам – вещие сны, Девам – денежная удача, Козерогам – ловушкаВидео

Реклама
09:00

Зима в Украине не будет суровой: синоптики опровергли ледяной прогнозВидео

08:35

Мобилизационный миграционный кризис набирает оборотымнение

08:32

Оккупантов "перемололи" вместе с техникой: в Херсоне россиянам устроили мощную "бавовну"Видео

07:59

"Сейчас не 41-й год": мобилизация в РФ идет со скрипом, у Путина большие проблемы – ISWВидео

07:51

Путин хочет закончить войну до 15 ноября: Жданов объяснил, на что надеется диктатор

07:32

Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе: вспыхнул мощный пожарВидео

07:05

Минус Су-25, Ми-8 и пять складов с боеприпасами: ВСУ ударили по оккупантам на Юге

06:41

У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие - БлинкенВидео

06:24

Способны ли протесты в Иране свергнуть власть и привести к смене режимамнение

05:00

Если Путин применит ядерное оружие, силы НАТО уничтожат войска Путина в Украине – ПионтковскийВидео

04:05

"Мы делаем ошибку": военный эксперт объяснил, почему опасно недооценивать мобилизованных в РФВидео

03:20

Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закускиВидео

02:31

18-летняя дочь Моники Беллуччи показала глубокое "драгоценное" декольте

02:20

Синоптики рассказали, где и когда ждать настоящего пекла в УкраинеВидео

01:58

"Невеста из преисподней": Волочкова раздвинула ноги в белом платье

01:33

Весной будет роскошная клумба: как правильно сажать тюльпаны на зимуВидео

00:51

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

00:18

Алла Пугачева показала костлявые ножки в неприличном мини

25 сентября, воскресенье
23:53

Зеленский откровенно рассказал, как Украина ответит на "референдумы"Видео

23:24

Деньги сыплются с неба: какие 5 женских имен всю жизнь купаются в богатствеВидео

Реклама
22:55

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине - FTВидео

22:37

Путин хочет завершить войну до 15 ноября, но на своих условиях - ЖдановВидео

22:12

Рекордное подорожание: цены на мясо в Украине взлетелиВидео

22:05

Там сотни людей: в Изюме нашли еще две братские могилы - ЗеленскийВидео

21:39

Европа начнет передавать Украине танки после того, как это сделают США - ЗеленскийВидео

21:28

Зеленский ответил на ядерные угрозы ПутинаВидео

21:07

Зима станет вызовом для всей Украины: Зеленский про удары России по электросетиВидео

21:01

"Последствия будут катастрофическими": США дадут мощный ответ в случае ядерного удара РФВидео

20:34

Гороскоп на октябрь 2022 для Раков: большая любовь, прибыль и поездка за границу

20:29

В Украину ворвется циклон Стефания: синоптик предупредила украинцев о настоящей жареВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять