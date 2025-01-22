Жена Романа Сасанчина раскрыла диагноз их трехлетней дочери: "Я молюсь"

Иванна Сасанчина рассказала про лечение маленькой Элизы.

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Иванна Сасанчина рассказала, чем болеет дочь Романа Сасанчина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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Жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна на зимний период вместе с их общей дочерью Элизой перебралась в Польшу. Уже вторую неделю трехлетняя девочка противостоит болезни, которая отнимает у нее и ее мамы много сил.

Иванна Сасанчина рассказывала, что дочь мучает сильный кашель и высокая температура, которую практические невозможно сбить. С тяжелыми симптомами мама стала искать помощи для дочери у врачей.

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Сегодня, после множества анализов, флюорографии, осмотров и обследований выяснилось, чем больна Элиза. Медики поставили малышке диагноз - одностороннее воспаление легких.

Иванна и Элиза по рекомендации врачей не стали ложиться на госпитализацию, однако четко соблюдают предписания - ездят на процедуры и уколы. "Воспаление легкого. Элизе назначили уколы. Сказали, что если ложиться в больницу, то из-за ослабленного иммунитета может еще что-то подхватить. У нее воспаление одностороннее. Сейчас будем два раза ездить на уколы и получать ингаляции. Я молюсь, чтобы она скорее выздоровела и мы поехали (в Украину - прим. редактора). Грустно", - поделилась Иванна Сасанчина в своем блоге в Instagram.

Иванна Сасанчина рассказала, чем болеет дочь Романа Сасанчина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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Кто такой Роман Сасанчин? Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

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