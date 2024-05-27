Жена Романа Сасанчина пожаловалась на кризис в браке с певцом: "Дикая ненависть"

Иванна Сасанчина вышла на связь с подписчиками со слезами на глазах.

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Роман и Иванна Сасанчины - жена Сасанчина рассказала про их проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Украинский певец Роман Сасанчин и его жена, блогерша Иванна, в апреле потеряли ребенка - плод замер всего через несколько дней после того, как пара узнала про беременность. Семье было тяжело принять потерю, но сейчас, похоже, они проходят новое испытание.

Иванна в своем блоге в Instagram показалась в слезах и намекнула на кризис в отношениях с артистом. Она призналась, что негатив в ней стал накапливаться и трансформироваться в ненависть.

Вероятной причиной тому мог стать недостаток внимания от Романа, который ощущает его супруга. "Просыпается дикая ненависть! Я знаю, что я очень много работаю, и делаю все возможное со своей стороны, чтобы улучшить жизнь! Я устаю больше эмоционально, чем физически, недосыпаю, а теперь еще и целый ряд проблем со здоровьем. И я все могу перетерпеть, но обесценивание моего труда и всего, что я делала, это уже слишком... Я, как и любая девушка, хочу чувствовать, что имеют перед собой гору, за которой могу спрятаться от всех невзгод", - написала Иванна.

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К слову, Роман и Иванна Сасанчины уже были близки к разрыву - весной 2022 года они даже говорили про развод, но сумели сохранить брак. Тем не менее жена певца не боится показывать свою семейную жизнь без прикрас, со взлетами и падениями, и тема проблем в отношениях продолжает периодически появляться в ее блоге.

Роман и Иванна Сасанчины - жена Сасанчина рассказала про их проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Кто такой Роман Сасанчин? Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

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