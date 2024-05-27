Счастливые и влюбленные: Валерий Залужный показал нежное сэлфи с женой

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный уже более 20 лет состоит в отношениях со своей женой Еленой. Она сопровождала "железного генерала" в самые сложные времена, а он всегда находит время, чтобы продемонстрировать своим нежные чувства к ней.
Так недавно на странице военного в Facebook появилось трогательное сэлфи четы Залужных. На фото пара приветливо улыбается в камеру.
Снимок Залужный прокомментировал лишь эмодзи в виде двух рук, сложенных в форме сердца - просто и без лишних слов признался жене в любви.
В комментариях подписчики бывшего главнокомандующего осыпали Валерия и Елену Залужных комплиментами - они были рады увидеть их вместе и счастливыми: "Разом! Счасливі наскільки то зараз можливо на фоні всесвітнього лиха", "Прекрасні! Як приємно бачити ваші посмішки", "Нехай Господь благословляє та береже вас", "Які ж ви гарні! Бережіть себе", "Щастя й невичерпної любові Вашій родині".
Кто такой Валерий Залужный?
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
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