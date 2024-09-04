Жена Остапчука решила покинуть Instagram: что случилось

Вездесущие хейтеры довели очередную супругу украинского ведущего Владимира Остапчука Катерину. Беременная женщина сообщила на весь свой Instagram, что покидает его и отработает лишь рекламные контракты, по которым у нее остались обязательства.
Причина такого "радикального" решения - хейтеры. Начинающую блогершу обидели сообщения от фоловеров, которые критиковали ее внешний вид и аксессуары.
Жена Остапчука официально заявила, что не собирается быть грушей "для тупых и нереализованных". "Этот месяц я еще побуду тут, отдам все рекламы, а дальше встретимся после родов", - угрожает Остапчук.
"Быть публичным - не означает иметь обязательства выслушивать о себе мнение, о котором не спрашивали", - полагает блогерша.
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
"Потом не удивляйтесь "за что" вам все то, что вы будете получать", - добавляет она.
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Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.
Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.
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