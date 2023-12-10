Жена Налчаджиоглу впервые отреагировала на его вечеринки в компании красоток

В октябре, после 4 месяцев официального брака, появились слухи о расставании турецкого бизнесмена и первого мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу и украинской визажистки Лилии Реус. Первым "звоночком" для сплетен стало удаление Лилией любых воспоминаний о муже в социальных сетях. Затем женщина уехала из Украины, чтобы случайно не столкнуться с Муратом.
В отличие от второй жены, которая, похоже, приняла твердое решение молчать о том, что происходит в их браке, Налчаджиоглу пытался намекнуть, что расставание произошло не по причине неверности одного из партнеров.
Впрочем, несмотря на то, что официального заявления про развод не было, бизнесмен не отказывает себе в удовольствии похвастаться в соцсетях снимками в компании роскошных женщин. Многие уверены, что таким образом Мурат пытается привлечь внимание Лилии, и у него это, к слову, получилось.
Ранее визажистка никак не комментировала и не реагировала на комментарии остальных про кризис в ее браке с Налчаджиоглу. Однако под своим свежим фото в Instagram она поставила сердечко комментарию: "Лиля, вы невероятно красивая женщина. Ваш бывший может окружать себя курицами, но ваша красота особенная. Потому, как говорится, девочка вперед. Вы достойны настоящего мужчины!!!! А все остальное отбросьте, это только ненужная куча в мешке".
Меж тем женщина, похоже, не исключает возможность воссоединения с мужем - лайк также получил комментарий: "Вы такая красотка!!! И мы все ждем вашего воссоединения с Муратом".
Ранее стало известно, что муж онкобольной Шеннен Доэрти изменял ей на протяжении двух лет. Об этом сама актриса узнала перед операцией по удалению опухоли из мозга.
Также популярный украинский блогер Александр Волошин признался, развелся ли официально с певицей Анной Тринчер. Пара неожиданно объявила о расставании спустя год семейной жизни.
Другие новости:
- У жениха скандальной блогерши Вербы есть ребенок и СИЗО за плечами
- Украинская актриса призналась, что является родственницей Тины Кароль
- MONATIK планирует стать многодетным отцом