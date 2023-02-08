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Жена Комарова рассказала о любви к журналисту и что в его работе для нее самое страшное

8 февраля 2023, 20:24
Александра Кучеренко поделилась переполнявшими ее чувствами в канун годовщины полномасштабной войны в Украине.
Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко обратилась к Дмитрию Комарову в канун премьеры его документального проекта "Год" / instagram.com/aakucherenko

Мисс Украина-2016, журналистка, телеведущая и супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко привыкла к тому, что ее муж подолгу отсутствует дома - он жил путешествиями и снимал великолепные репортажи по всему миру с настоящей жаждой.

Увы, 24 февраля 2022 года мир каждого украинца окончательно вывернулся наизнанку - полномасштабное вторжение рф в Украину, которое длится уже почти год, сделало войну нашей реальностью. И даже в этой реальности Комарову хватило смелости в числе первых, наравне с военными, посещать самые горячие точки, и документировать самые драматичные страницы современной истории Украины.

Эти наблюдения послужили основой для нового документального проекта Дмитрия Комарова "Год", посвященного годовщине войны в Украине. Жена журналиста, Александра Кучеренко, на своей странице в Instagram рассказала больше о проекте, а также обратилась к мужу.

"Люблю и горжусь моим мужем. Дмитрий всегда работал в экстремальных условиях, но самым страшным по всему миру оказалось то, что сейчас происходит в родной Украине. Уже год", - пишет Александра.

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

Другие новости:

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