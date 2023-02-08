Жена Комарова рассказала о любви к журналисту и что в его работе для нее самое страшное

Александра Кучеренко поделилась переполнявшими ее чувствами в канун годовщины полномасштабной войны в Украине.

Александра Кучеренко обратилась к Дмитрию Комарову в канун премьеры его документального проекта "Год" / instagram.com/aakucherenko

Мисс Украина-2016, журналистка, телеведущая и супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко привыкла к тому, что ее муж подолгу отсутствует дома - он жил путешествиями и снимал великолепные репортажи по всему миру с настоящей жаждой.

Увы, 24 февраля 2022 года мир каждого украинца окончательно вывернулся наизнанку - полномасштабное вторжение рф в Украину, которое длится уже почти год, сделало войну нашей реальностью. И даже в этой реальности Комарову хватило смелости в числе первых, наравне с военными, посещать самые горячие точки, и документировать самые драматичные страницы современной истории Украины.

Эти наблюдения послужили основой для нового документального проекта Дмитрия Комарова "Год", посвященного годовщине войны в Украине. Жена журналиста, Александра Кучеренко, на своей странице в Instagram рассказала больше о проекте, а также обратилась к мужу.

"Люблю и горжусь моим мужем. Дмитрий всегда работал в экстремальных условиях, но самым страшным по всему миру оказалось то, что сейчас происходит в родной Украине. Уже год", - пишет Александра.

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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