Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

Дарья позировала перед камерой во весь рост в крохотном леопардовом купальнике.
Журналистка и телеведущая Дарья Савина, жена защитника донецкого Шахтера и игрока сборной Украины Валерия Бондаря, продемонстрировала шикарную фигуру во время отдыха.
Эффектными снимками избранница футболиста поделилась в Instagram.
Пара проводит зимний отпуск на Мальдивах, как и многие футболисты сборной Украины по футболу.
На фото Дарья позировала перед камерой во весь рост в крохотном леопардовом купальнике, который идеально смотрелся на ней.
"Буду ждать на ваши лайки", - написала Савина в комментарии к своему посту.
Ранее писали, что жена вратаря Динамо Дениса Бойко Валерия постоянно публикует в соцсетях откровенные фото в купальнике - девушка часто путешествует и отдыхает в "теплых краях", а не сидит дома.
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Автор: Мария Тупик