УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

19 декабря 2021, 15:53

Дарья позировала перед камерой во весь рост в крохотном леопардовом купальнике.

Дарья Савина
Дарья Савина / Instagram

Журналистка и телеведущая Дарья Савина, жена защитника донецкого Шахтера и игрока сборной Украины Валерия Бондаря, продемонстрировала шикарную фигуру во время отдыха.

Эффектными снимками избранница футболиста поделилась в Instagram.

Пара проводит зимний отпуск на Мальдивах, как и многие футболисты сборной Украины по футболу.

На фото Дарья позировала перед камерой во весь рост в крохотном леопардовом купальнике, который идеально смотрелся на ней.

"Буду ждать на ваши лайки", - написала Савина в комментарии к своему посту.

Ранее писали, что жена вратаря Динамо Дениса Бойко Валерия постоянно публикует в соцсетях откровенные фото в купальнике - девушка часто путешествует и отдыхает в "теплых краях", а не сидит дома.

Читайте также:

viber
футболисты новости спорта Шахтер (Донецк)
Сейчас вы просматриваете новость «Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встречаГороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встреча Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желанийГороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желаний Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дняКогда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на грудиЗвезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покажет, как выращивают бананы для экспорта и чем они опасныМир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров покажет, как выращивают бананы для экспорта и чем они опасны
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
15:53

Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

15:39

В ПЦУ предложили отменить пост на новогодние праздникиВидео

15:29

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:14

Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

15:08

Холодная война с Россией или диалог: во Франции пригрозили Кремлю санкциямиВидео

Реклама
14:49

Фэйл года: журналистка эпично оконфузилась в прямом эфиреВидео

14:38

"Назовем по-молодежному - митбол": Тищенко предложил иначе называть котлетыВидео

14:31

У Байдена есть несколько недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину – CNNВидео

14:11

Украинцев предупредили о вьюге и резком похолоданииВидео

13:56

"Оставить без шопинга в Париже": немецкая министр обороны призвала ужесточить санкции против Путина

13:52

НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине - СтолтенбергВидео

13:36

Платные пакеты могут позволить не все: киевлянка купила мороженого хека и унесла его в рукахВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериВидео

12:48

Украина оказалась на восьмом месте в мире по количеству эмигрантовВидео

12:40

Таскали за волосы и били в живот: в Луцке подростки избили кассира в супермаркетеВидео

12:39

На Днепропетровщине многодетная мать воровала продукты в супермаркете: как ее наказал суд

12:33

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

11:58

В Польше украинец жестоко зарезал работодателяВидео

11:39

Попал в жернова судьбы: в Николаеве обвальщик мяса упал в пресс и погиб

11:39

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минутВидео

Реклама
11:35

Все под контролем, Украина видит территорию РФ на 400 километров вглубь – ДаниловВидео

10:35

В Украине подорожал популярный овощВидео

10:19

С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилось

10:10

Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в ДиеВидео

09:52

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

09:50

Гороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные переменыВидео

09:29

"Паразитируете, обнаглевшие морды": в Москве журналист разругал россиян за претензии к другим странам

09:25

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

08:52

Денис Беринчик в мощном бою победил россиянина Чаниева и защитил титул чемпиона в шестой раз

08:09

В Украине количество жертв коронавируса перевалило за 93 тысячиВидео

07:56

Число заражений "Омикроном" удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗВидео

07:45

Зачем США вторая Польша?мнение

07:28

"Не нужно обманывать людей": в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФВидео

07:16

Знаки зодиака, для которых встреча 2022 года станет особенной: астролог сказал, кому быть начеку

06:28

Мы не нужны тем, кто сильнее насмнение

05:50

Больных может быть больше: инфекционист рассказал, в чем главная угроза от "Омикрона"Видео

04:43

Поздравления с днем адвоката в прозе, своими словами, душевные открытки и картинки к празднику

04:30

Чем заменить конфеты: какие полезные сладости покупать детям на праздникиВидео

03:03

Поздравления с днем святого Николая  в прозе, чудные открытки и картинки к празднику

02:49

Со слезами на глазах: молодая жена Виктора Павлика намекнула на развод

Реклама
02:36

Сколько мандаринов можно съесть за день детям и взрослым - ответ диетологаВидео

01:42

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о мощном атмосферном фронтеВидео

01:25

Омикрон "сдуется" до вируса гриппа: Голубовская дала неожиданный прогнозВидео

00:25

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

00:05

Медики и ученые назвали пять привычек, которые ускоряют старение

18 декабря, суббота
23:52

В Черкасской области девушка до смерти забила отчима своей подруги

23:22

В Сенате США согласовали сроки ведения санкций против Северного потока-2

22:47

"Ты попробуй-ка, вернись-ка, в прежние места": рецензия на фильм "Человек-Паук: нет пути домой"

22:22

Возможная агрессия России: Резников поведал, что нужно УкраинеВидео

21:54

В России выдвинули новый ультиматум НАТО и перешли к угрозамФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять