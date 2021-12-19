Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

Дарья Савина / Instagram

Журналистка и телеведущая Дарья Савина, жена защитника донецкого Шахтера и игрока сборной Украины Валерия Бондаря, продемонстрировала шикарную фигуру во время отдыха.

Эффектными снимками избранница футболиста поделилась в Instagram.

Пара проводит зимний отпуск на Мальдивах, как и многие футболисты сборной Украины по футболу.

На фото Дарья позировала перед камерой во весь рост в крохотном леопардовом купальнике, который идеально смотрелся на ней.

"Буду ждать на ваши лайки", - написала Савина в комментарии к своему посту.

Ранее писали, что жена вратаря Динамо Дениса Бойко Валерия постоянно публикует в соцсетях откровенные фото в купальнике - девушка часто путешествует и отдыхает в "теплых краях", а не сидит дома.

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