Жена Брюса Уиллиса рассказала, как ей живется с тяжелобольным мужем

В 2023-м у легенды Голливуда Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Его супруга Эмма Хемминг рассказала, как семья справляет с этой бедой.

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Жена Брюса Уиллиса рассказала о своей жизни с тяжелобольным мужем / коллаж Главред, фото Instagram

Жена тяжелобольного легендарного актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что откровенность их семьи насчет его диагноза (лобно-височная деменция) помогла снять огромный груз с ее плеч. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Когда Хеминг спросили, как изменилась ее жизнь после того, как в 2023 году миру публично объявили о борьбе с болезнью Уиллиса ‒ через год после того, как обнаружили, что Брюс страдает от афазии ‒ женщина ответила, что "все изменилось к лучшему, когда мы смогли раскрыть его диагноз".

"Я смогла дышать. Я смогла действительно выдохнуть и как будто просто почувствовать, как этот вес уходит с моих плеч. Я смогла найти поддержку, которая мне так нужна была для моего мужа, для всей нашей семьи ", — рассказала Хеминг.

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Напомним, ранее в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана. 69-летняя кинолегенда в жизни сильно отличается от привычного всем образа, и сейчас, по слухам, готовится к роли в новом амплуа.

Также жена Роберта Дауни-младшего, продюсер Сьюзан Левин, раскрыла секрет их идеального брака, который длится уже почти 20 лет. Их семья строго придерживается одного правила, которое, по мнению женщины, и хранит мир в их союзе.

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