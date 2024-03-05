"Горе и глубокая любовь": жена Уиллиса призналась в новых чувствах к актеру

Эмма Хеминг призналась, что по-новому взглянула на отношения с Крепким орешком, хоть это и далось ей нелегко.

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Эмма Хеминг рассказала про чувства к неизлечимо больному Брюсу Уиллису / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Семья американского актера Брюса Уиллиса вместе с ним борется с его страшным диагнозом - лобно-височной деменцией. Его окружают заботой и любовью пятеро его дочерей, бывшая жена и нынешняя супруга, модель и актриса Эмма Хеминг.

Болезнь Крепкого орешка прогрессирует, и это, безусловно, оставляет след в жизни семьи Уиллис. Однако Хеминг продолжает не только помогать мужу, но и повышать осведомленность общественности про нарушения мозга, тех, кто ими страдает, и тех, кто про них заботится.

Так недавно жена Уиллиса в Instagram записала эмоциональное обращение к недобросовестным журналистам, которые пишут, что из-за болезни жизнь Брюса стала серой и безрадостной. Эмма привыкла к сплетням про свою семью, но тут решила высказаться, ведь больше всего ее возмутила не попытка прессы "выехать" за счет известной личности, а негативный образ больного с деменцией, который они невольно создают.

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Читая унылые заголовки, у людей, которым диагностировали нарушения работы мозга, считают свою жизнь законченной, а те, кто дарит им поддержку и уход, теряют мотивацию, убеждена Эмма Хеминг. Конечно, болезнь - это не веселая карусель, но представители СМИ должны быть более внимательными к подбору слов и выражений, когда пишут про деменцию и пр.

Примером своей семьи жена Брюса Уиллиса постаралась вдохновить тех, кто оказался с ней в одной лодке. "Мой опыт показывает, что две вещи могут быть правдой и существовать одновременно. Горе и глубокая любовь. Грусть и глубокая связь. Травма и устойчивость. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы прийти к этом, но как только это произошло, жизнь действительно обрела смысл, и у меня появилось истинное чувство цели. В этой истории столько красоты и душевности", - пишет Хеминг.

Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, британская модель и актриса Эмма Хеминг, призналась, за что чувствует себя виноватой. Она тяжело переживает метаморфозы, которые происходят с Крепким орешком.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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