Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в Дубае

Коротко:
- Куда поехала жена Николаева
- Что она скрывает
Российская певица Юлия Проскурякова, которая состоит в браке с Игорем Николаевым, и недавно покинула страну-террориста РФ, показалась на пляже в Дубае, пытаясь отчаянно спрятать свой живот.
Соответствующим фото она поделила на своей странице в Instagram. Многие РосСМИ пишут о том, что Проскурякова комплексует из-за своего лишнего веса. Именно поэтому она не решается надевать купальники и демонстрировать свою фигуру в сети.
А на последних фото она идет по пляжу в длинном платье и пытается руками закрыть выпирающий живот.
Отметим, Юлия и Игорь молчат о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.
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Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.
А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.
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Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
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