Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в Дубае

Юлия Проскурякова выгуляла свое тело на пляже в Дубае.

https://stars.glavred.info/zhena-beglyanka-igorya-nikolaeva-popytalas-spryat-svoy-zhivot-na-plyazhe-v-dubae-10628858.html Ссылка скопирована

Игорь Николаев не был рядом с Юлией Проскуряковой / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Коротко:

Куда поехала жена Николаева

Что она скрывает

Российская певица Юлия Проскурякова, которая состоит в браке с Игорем Николаевым, и недавно покинула страну-террориста РФ, показалась на пляже в Дубае, пытаясь отчаянно спрятать свой живот.

Соответствующим фото она поделила на своей странице в Instagram. Многие РосСМИ пишут о том, что Проскурякова комплексует из-за своего лишнего веса. Именно поэтому она не решается надевать купальники и демонстрировать свою фигуру в сети.

видео дня

А на последних фото она идет по пляжу в длинном платье и пытается руками закрыть выпирающий живот.

Отметим, Юлия и Игорь молчат о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред