Жена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигурой

Анжелика Ревва / instagram.com/angelikarevva/

Жена популярного в России комика Александра Реввы всегда хвастаается откровенными фото из отпуска в горячих странах. Анжелика балует поклонников откровенными позами и хвастается спортивной фигурой.

В своем Instagram Анжелика показала новый соблазнительный кадр, на котором она позирует в шляпе и крошеном бикини. Распущенные волнистые волосы свободно падают на плечи, а в руках стакан апельсинового фреша.

Одной рукой девушка взялась за шлялу, отставила ножку в сторону, и выгнулась, чтобы во всей красе продемонстрировать свои прелести, едва прикрытые купальником.

"Хотите стаканчик апельсинового сока?", - подписала она фото.

Анжелика Ревва / instagram.com/angelikarevva/

"Ну что за красота!!!! Сашке повезло", "Хотим такой же задний фон!", "Хочется сделать вам комплимент. У вас шикарная фигура. Супер", "Вааау шикарно выглядите вы супеер", Ну, что за красотка?", "Вы ослепительны. Шляпа клевая", "Шикарная. От вашей фигуры нельзя отвести взгляд", "Животик супер. Давно занимаетесь?", "Как сочно и ярко - настоящее лето", "Ой не дразнитесь) море, солнце, фигура", - пишут ей в комментариях.

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