Доставили в больницу в тяжелом состоянии: на известного журналиста напали с ножом

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Тяжелые телесные повреждения".

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Что известно о нападении на журналиста / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

О чем речь:

Совершено нападение на известного украинского журналиста и исполнительного продюсера Общественного вещания Юрия Макарова

Макарова в тяжелом состоянии доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, но состояние остается серьезным

Поздно вечером 16 апреля на одного из самых известных украинских журналистов - Юрия Макарова, который является исполнительным продюсером Общественного Вещания, было совершено нападение. Злоумышленник нанес ему ножевое ранение, после чего скрылся, пишет Суспільне.

Макарова доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает, хотя состояние здоровья остается серьезным. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Тяжкие телесные повреждения" (ч. 1 ст. 121 УКУ). Следствие продолжается, проводятся все необходимые действия для установления личности нападавшего.

Общественность и коллеги журналиста требуют от МВД и лично министра взять дело под контроль, чтобы нападающий был найден и понес наказание.

"Команда Общественного Вещания желает скорейшего выздоровления Юрию Макарову и надеется, что нападающий будет найден и наказан", - говорится в заявлении.

Стоит указать, что полиция Киева подтвердила, что начато уголовное производство по факту нападения на журналиста, произошедшего вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов Соломенского района столицы.

"Сообщение о мужчине с телесными повреждениями поступило в полицию вчера вечером. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали", - говорится в заявлении в Фейсбук.

На месте преступления работали следователи и оперативники - нашли и забрали орудие, которым совершили преступление, и другие важные для расследования вещи.

"Из-за этого случая полиция Соломенского района Киева открыла дело об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (статья 121 часть 1 Уголовного кодекса Украины). Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего, чтобы его задержать", - говорится в заявлении.

Новости украинской журналистики - что известно

Как писал Главред, недавно на фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН. Инцидент случился во время съемок сюжета о работе украинских операторов БПЛА на позициях неподалеку от Волчанска.

К сожалению, 18 марта на передовой погиб редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу на Луганщине, откуда был родом.

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Кто такой Юрий Макаров? Юрий Владимирович Макаров (род. 24 апреля 1955, София) - украинский журналист, телеведущий, документалист, писатель российского происхождения. До 2009 года был шеф-редактором, с тех пор обозревателем журнала "Украинская неделя", с 2017 по 2019 год был членом правления НОТУ, с 2019 г. исполнительный продюсер Общественного телевидения НОТУ. Председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (с декабря 2019 по март 2023 года), пишет Википедия.

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