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"Аромат женщины": Марта Костюк случайно засветила грудь в крошечном бикини

8 июля 2021, 05:02

Украинска теннисистка Марта Костюк в отпуске побаловала поклоннико откровенными фото.

Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

Талантливая украинская теннисистка Марта Костюк в полной мере пользуется теплом и летом - в перерывах между турнирами она отлично проводит время на пляжах по всему миру.

Спортсменка отправилась в отпуск в Грецию с родственниками и близкими, и уже успела запечатлеться на нескольких пикантных кадрах.

В Instagram Марта поделилась своей красотой с минимум одежды. Девушка примерила белый бикини, лифчик которого не смог удержать грудь Марты Костюк прикрытой, и обнажил нежное незагорелое тело.

"Создала свой собственный аромат женщины", - подписала она снимок, на котором позирует, откинув волосы назад, продемонстрировав стройную фигуру и плоский животик.

Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

"Прекрасна", "Ого!", "Секси", "Какая прекрасная юная леди", "Гарна", "Секси девушка", "Ты такая горячая, мисс Костюк!", "Захватывает дух!", "Милая", - пишут ей в комментариях.

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На этом откровенность не заканчивается. За день до этого она произвела фурор, приподнявшись на одной руке, пока загорала топлес.

Марта похвасталась упругими прелестями, сверкнув белыми следами от маечки и лифчика на плечах и спине.

Марта Костюк
Марта Костюк / instagram.com/kostyukmarta/

Ранее Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии.

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