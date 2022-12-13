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"Жалею, что когда-то сотрудничала": Дорофеева покаялась за работу на российском рынке

13 декабря 2022, 10:52
Украинская поп-певица Надя Дорофеева сожалеет, что раньше выступала в Российской Федерации и сотрудничала с российскими проектами.
Дорофеева, Россия
Надя Дорофеева покаялась за работу на российском рынке / коллаж фото Instagram и https://ua.depositphotos.com

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева публично покаялась в том, что раньше регулярно давала концерты в России и регулярно сотрудничала с российскими продюсерами. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram 12 декабря.

Девушка сказала, что решилась на признание после просмотра видеоролика на YouTube-канале "Отряд киноманов" под названием "Почему мы это смотрели: "Няня Вика", "Солдаты", "Кадеты"".

В одном из фрагментов видео говорится − песня из репертуара украинской группы "Время и Стекло", "Навернопотоумчто", участием в которой прославилась Дорофеева, прозвучала в российской комедии невысокого пошиба "Мужчины против женщин. Крымские каникулы" (2018). Причем съемки проходили в аннексированном РФ Крыму.

"Я почему-то до сих пор не видел извинений Дорофеевой перед украинцами за бизнес с РФ", – заявил автор канала, блогер Виталий Гордиенко.

Дорофеева заявила, что за последнее время осознала, что РФ является страной-преступником и нарушает права украинцев "не девять месяцев, не восемь лет, а столетиями". Артистка также подчеркнула, что "искусство не бывает аполитичным".

"О моем прошлом и России. О том, что моя песня играет там, я не знала, потому что как исполнитель я не контролирую и чаще всего не в курсе таких вещей, но это неважно, это меня не оправдывает и ничего не меняет. До 24 февраля я была инфантильной и безответственной. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, я считала, что быть аполитичной круто и очень креативно. […] Жалею, что когда-то сотрудничала с их рынком в любой форме и не понимала, что сотрудничаю со злом. Извините, что не поняла этого всего раньше ", – подытожила она.

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Сама же певица поделилась романтичным фото поцелуя с новым возлюбленным, которое тут же стало предметов для новых обсуждений, осуждений и сплетен.

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