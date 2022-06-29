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Зеленская защитила русский язык

29 июня 2022, 00:13

Супруга президента высказалась в отношении русского языка.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила на защиту русского языка.

По словам Елены Зеленской, которую цитирует Обозреватель, защитникам независимой страны, которые говорят на русском языке, никто не имеет права диктовать, на каком языке выражать свою любовь к родине.

По мнению Зеленской, стране-агрессору совершенно безразлично, что она стирает с лица земли города с русскоязычным населением, как насильнику нет разницы, на каком языке кричит жертва.

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Впрочем, первая леди добавила, что очень многие украинцы по своей воле отказались от русского языка и перешли на украинский.

"В то же время мужчины и женщины, которые всегда разговаривали и продолжают говорить по-русски, борются за Украину на передовой. И никто не имеет права диктовать им, на каком языке выражать свою любовь к родине", – объяснила первая леди.

По мнению Елены Зеленской, рассуждать, что русскоязычные украинцы виновны в нападении на государство – такая же чушь, как считать жертву насильника виновной в насилии из-за мини-юбки. По ее словам, виноват всегда нападающий.

Напомним, в немецком в городе Фрайбург (земля Баден-Вюртемберг) в супермаркете кассирша-россиянка напала с невероятно оскорбительной бранью на украинку Яну Викнянскую, которая была в сине-желтой защитной маске. Об этом на своем YouTube-канале сообщила украинская журналистка Анна Олицкая.

Елена Зеленская
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