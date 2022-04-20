Зеленская восхитилась поступком жены Эрдогана: "чужого горя не бывает"

Зеленская восхитилась поступком жены Эрдогана / instagram.com/olenazelenska_official/

Елена Зеленская рассказала, как Турция и Эмине Эрдоган помогает украинским детям во время войны.

Первая леди Украины на своей страничке в Instagram процитировала супругу Реджепа Эрдогана:

"У меня тоже есть дети и внуки – такие, как вы. Пожалуйста, и вы тоже воспринимайте меня как вашу маму, бабушку. Вы заслуживаете лучшего во всем. Я всегда буду поддерживать вас и буду рядом с вами, чтобы вы были счастливы и ваши мечты сбывались. Желаю, чтобы на ваших красивых лицах всегда была улыбка".

Эмине Эрдоган сказала это на ифтаре – праздничном приеме пищи, который она устроила для крымскотатарских детей из Украины. Уже около 800 украинских детей нашли новый временный безопасный дом под мирным и гостеприимным небом Турции.

"Принимая украинцев, помогая Украине всем, чем может, эта страна еще раз демонстрирует: чужого горя и чужой войны не бывает. По крайней мере, для отзывчивых, неравнодушных – настоящих людей", - написала Елена Зеленская, опубликовав фото с ифрата.

instagram.com/olenazelenska_official/

instagram.com/olenazelenska_official/

instagram.com/olenazelenska_official/

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью чешскому еженедельнику Respekt высказалась о зверствах оккупантов и рассказала, почему подчиненные Путина превращаются в маньяков.

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