Зеленская восхитилась поступком жены Эрдогана: "чужого горя не бывает"

Турция - одна из многих стран, которая помогает украинским беженцам.
Елена Зеленская рассказала, как Турция и Эмине Эрдоган помогает украинским детям во время войны.
Первая леди Украины на своей страничке в Instagram процитировала супругу Реджепа Эрдогана:
"У меня тоже есть дети и внуки – такие, как вы. Пожалуйста, и вы тоже воспринимайте меня как вашу маму, бабушку. Вы заслуживаете лучшего во всем. Я всегда буду поддерживать вас и буду рядом с вами, чтобы вы были счастливы и ваши мечты сбывались. Желаю, чтобы на ваших красивых лицах всегда была улыбка".
Эмине Эрдоган сказала это на ифтаре – праздничном приеме пищи, который она устроила для крымскотатарских детей из Украины. Уже около 800 украинских детей нашли новый временный безопасный дом под мирным и гостеприимным небом Турции.
"Принимая украинцев, помогая Украине всем, чем может, эта страна еще раз демонстрирует: чужого горя и чужой войны не бывает. По крайней мере, для отзывчивых, неравнодушных – настоящих людей", - написала Елена Зеленская, опубликовав фото с ифрата.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью чешскому еженедельнику Respekt высказалась о зверствах оккупантов и рассказала, почему подчиненные Путина превращаются в маньяков.
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