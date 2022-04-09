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"Лицо нашего президента – это мы все сейчас": Данилко отправил мощное послание Зеленскому

9 апреля 2022, 15:50

Шоумен поддержал нашего президента.

Данилко отправил мощное послание Зеленскому / соцсети

Шоумен Андрей Данилко, более известен по сценическим псевдонимом Верка Сердючка, поддержал президента Украины Владимира Зеленского.

На его страничке в Instagram появилось фото главы государства во время его визита в Бучу, где он увидел зверства российских оккупантов.

"Лицо нашего президента – это мы все сейчас. После Мариуполя, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Краматорска… Сколько доказательств бесчеловечной подлости мы увидим на нашей земле? Владимир Александрович, мы с вами! Украина сейчас единственная, как никогда. Это единство – важнейшая составляющая нашей победы. Пусть она придет как можно скорее. Мы хотим снова улыбаться. Мы хотим, чтобы наши дети улыбались. Мы хотим, чтобы улыбался наш президент", - написал Данилко.

instagram.com/v_serduchka/

Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

Также мы писали, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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viber
война в Украине Владимир Зеленский Верка Сердючка Андрей Данилко
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