Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США

Президентская чета, Владимир и Елена Зеленские, прибыли в США, чтобы принять участие в 78-ой Генеральной Ассамблее ООН. Для иностранного визита они традиционно выбрали наряды, созданные украинскими брендами. Снимки появились на их официальных страницах в социальных сетях.
Гарант поддерживает модную тенденцию, которую принял с первых дней полномасштабной войны в Украине - сдержанный кэжуал в оттенках хаки. Так в Нью-Йорке Владимир Александрович появился в лонгсливе-поло от Damirli с вышивкой в форме трезубца на груди, и брюках в тон.
Аутфит первой леди подчеркнул ее безупречный стиль, и уже разбирается многими известными изданиями. В нем увидели определенный месседж, ведь ее костюм оказался своеобразным переосмыслением военной формы, а Зеленская в нем - воплощением образа сильной украинской женщины в условиях войны.
Так Елена Зеленская надела костюм из осенне-зимней коллекции 23/24 "Мечта" от украинской дизайнерки Кристины Бобковой. Жакет с накладными карманами и широким поясом и классические брюки со стрелками цвета кэмел первая леди дополнила остроносыми туфлями лодочками и массивным ожерельем из бусин в оттенках коричневого.
Елена Зеленская сделала укладку с косым пробором; в макияже она придерживалась сдержанных тонов согласно этикету официальных встреч в дневное время.
Ранее Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую. Кулинар сотрудничал с первой леди, и у него часто спрашивают мнения про семью президента Украины.
Также Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента, 18-летняя Александра, и как проходил выбор будущей профессии - кто принимал окончательное решение, и где именно она получает образование.
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