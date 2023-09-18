Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

Первая леди Украины Елена Зеленская во время полномасштабной войны в Украине стала не только лицом нашей страны, но и во всем мире - лицом борьбы за свободы и ценности независимых людей.
На днях она выступила онлайн на 10-ом Азиатском саммите Института Милкена, где рассказала про способы противостояния российской агрессии, а также про Формулу мира, которую предлагает Украина. Кроме того Зеленская поблагодарила международных партнеров за поддержку.
Видеофрагментом своего выступления она поделилась в Instagram. Кроме общественно важной работы, подписчики отметили и безупречный стиль первой леди.
Елена Зеленская и ее стилист на этот раз решили обратиться к классике - жена гаранта выступила в черном двубортном пиджаке со стильной вставкой с белой вышивкой. В украшениях она была сдержанной и выбрала кулон-трезубец от украинского бренда Gunia Project. Завершила образ легкая укладка и дневной макияж в пастельных тонах.
Ранее Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую. Кулинар сотрудничал с первой леди, и у него часто спрашивают мнения про семью президента Украины.
Также Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента, 18-летняя Александра, и как проходил выбор будущей профессии - кто принимал окончательное решение, и где именно она получает образование.
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