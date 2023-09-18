УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

Анна Подгорная
18 сентября 2023, 23:31 обновлено 18 сентября, 23:32
17
Первая леди Украины выступила в безупречно подобранном образе с национальными мотивами.
Елена Зеленская
Елена Зеленская показала новый лук во время выступления на саммите / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская во время полномасштабной войны в Украине стала не только лицом нашей страны, но и во всем мире - лицом борьбы за свободы и ценности независимых людей.

На днях она выступила онлайн на 10-ом Азиатском саммите Института Милкена, где рассказала про способы противостояния российской агрессии, а также про Формулу мира, которую предлагает Украина. Кроме того Зеленская поблагодарила международных партнеров за поддержку.

Видеофрагментом своего выступления она поделилась в Instagram. Кроме общественно важной работы, подписчики отметили и безупречный стиль первой леди.

видео дня

Елена Зеленская и ее стилист на этот раз решили обратиться к классике - жена гаранта выступила в черном двубортном пиджаке со стильной вставкой с белой вышивкой. В украшениях она была сдержанной и выбрала кулон-трезубец от украинского бренда Gunia Project. Завершила образ легкая укладка и дневной макияж в пастельных тонах.

Елена Зеленская
Елена Зеленская показала новый лук во время выступления на саммите / instagram.com/olenazelenska_official

Ранее Евгений Клопотенко неожиданно высказался про Елену Зеленскую. Кулинар сотрудничал с первой леди, и у него часто спрашивают мнения про семью президента Украины.

Также Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента, 18-летняя Александра, и как проходил выбор будущей профессии - кто принимал окончательное решение, и где именно она получает образование.

Другие новости про Елену Зеленскую:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:08 Мир
Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

23:01 Украина
Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

Черный лебедь КадыроваЧерный лебедь Кадырова
21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

21:29

Руководство ФГВФЛ тратит миллионы на PR, дорогие авто и ноутбуки во время войны - СМИ

Реклама
21:02

Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

20:52

Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

20:22

Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

20:21

"Так плохо, что конец близок": звезда "Ворониных" рассказала, что чуть не умерла

19:46

Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

19:44

"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

19:37

Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

19:22

За что не могут простить Шуфричамнение

19:08

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

19:01

"До последнего вздоха защищал родную землю": на Донетчине погиб молодой защитник

18:39

Илон Маск раскрыл подробности страстного романа с Эмбер Херд

Реклама
18:28

ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на Востоке

18:17

Александр Сотник. Кадыров готовится к концерту КобзонаВидеоблоги

18:11

Несется по наклонной: путинистка Повалий не сумела развлечь лесников на концертеВидео

17:59

Душевая насадка заблестит: девушка нашла дешевый лайфхак, как избавиться от налета

17:50

Как правильно говорить – "посміхатися" или "усміхатися": Авраменко удивил ответом

17:45

Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ

17:18

Бойцы ВСУ разбили Ахмат под Бахмутом, боевики Кадырова отступили – партизаны

17:08

"Тебя там сотрут": путинистка Бледанс раскритиковала Ротару за поддержку Украины

16:59

В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов с газовым баллончиком и едва не переехал их

16:52

Українською, по-українськи чи по-українському: Авраменко ошеломил правильным ответом

16:50

"От чего это спасло бы?": россиян высмеяли за "лайфхак" с покрышками на "Тушках"Видео

16:45

Будут заливать дожди с грозами, упадет температура: где в ближайшие дни ухудшится погода

16:45

Что означает фиолетовый свет в окне: об этом стоит знать каждому

16:36

Под Бахмутом разбита 72-я бригада россиян вместе с командирами: появились подробности

16:31

Коронавирус "Пирола" свирепствует в Европе: особенности и симптомы

16:13

Важный, но забытый: для чего нужен третий отсек в стиральной машине

15:58

Как заточить нож на мясорубку: простейшие способы ошеломят даже опытных хозяек

15:50

Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

15:47

Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

15:20

В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

Реклама
15:20

На балконе, в духовке и сушилке: как правильно засушить грибы на зиму проверенными методами

15:13

Люди кладут монетку под коврик для привлечения денег: как это делать правильно

14:58

Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: Варшава выдвинула условие

14:48

"Приближается время расплаты": Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны

14:44

"Московская" дочь Сумской побывала на презентации запрещенного ресурса в Москве

14:33

Контрнаступление идет успешно, готовимся к борьбе за возвращение Крыма – Подоляк

14:02

Россияне украли нашумевший украинский сериал "Поймать Кайдаша"

13:52

Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины - Подоляк

13:41

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября 2023: Собаке- перемены, Козам - извиняться

13:40

"Хочу чувствовать себя женщиной": хореограф Гвоздева идет на серьезную операцию

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять