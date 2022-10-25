Заворотнюк вышла замуж: модель держит интригу

Анна продолжает играть в кошки-мышки с воображением поклонников.
26-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогерка Анна Заворотнюк в начале сентября ошеломила своих поклонников - девушка не только подтвердила, что состоит в отношениях, но также раскрыла некоторые подробности, чего не делает практически никогда.
Так стало известно, что Заовротнюк-младшая имеет многолетний роман с одногруппником, с которым познакомилась еще на первом курсе. С тех пор молодые люди неразлучны.
Еще одним кусочком пазла, который дополняет личную жизнь блогерки, стало ее необычное заявление в Instagram.
Поклонника поинтересовалась у Анны в комментариях к фото, планирует ли она менять фамилию, когда выйдет замуж.
"А может я уже вышла?" - ответила вопросом на вопрос Заворотнюк, тем самым еще больше запутав фанатов.
Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.
Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.
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