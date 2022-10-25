УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Заворотнюк вышла замуж: модель держит интригу

25 октября 2022, 17:26

Анна продолжает играть в кошки-мышки с воображением поклонников.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк намекнула на свое замужество / instagram.com/anna_zavorotnyuk

26-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогерка Анна Заворотнюк в начале сентября ошеломила своих поклонников - девушка не только подтвердила, что состоит в отношениях, но также раскрыла некоторые подробности, чего не делает практически никогда.

Так стало известно, что Заовротнюк-младшая имеет многолетний роман с одногруппником, с которым познакомилась еще на первом курсе. С тех пор молодые люди неразлучны.

Еще одним кусочком пазла, который дополняет личную жизнь блогерки, стало ее необычное заявление в Instagram.

Поклонника поинтересовалась у Анны в комментариях к фото, планирует ли она менять фамилию, когда выйдет замуж.

"А может я уже вышла?" - ответила вопросом на вопрос Заворотнюк, тем самым еще больше запутав фанатов.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк намекнула на свое замужество / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

Другие новости:

шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк Заворотнюк Анна Заворотнюк новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:26

Заворотнюк вышла замуж: модель держит интригу

17:13

Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС, в случае взрыва Крым 10-15 лет будет без воды – ДаниловВидео

17:08

Час сидел в бомбоубежище: президенту Германии пришлось прятаться во время визита в УкраинуВидео

16:59

Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятностиВидео

16:26

Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всегоВидео

Реклама
16:19

Неугодные везде: из финского "Голоса" выгнали участницу из-за российского паспорта

16:02

Седокова клянчит у Меладзе песню украинской группы

16:01

"Освободители" расстреляли авто с детьми на Херсонщине: погиб 14-летний парень

15:59

Как почистить лоток для порошка стиральной машины: 4 лучших способа, о которых знают не все

15:47

"Чечня, Татарстан и другие субъекты станут свободными": Данилов объяснил, как Путин приближает распад РФВидео

15:43

Не повезло, не срослось: 5 женских имен, которые приносят несчастья

15:41

Зеленский раскрыл планы по Крыму: Украина вернет полуостров и туда придет ЕвросоюзВидео

15:25

Киркоров ответил Наргиз, которая заматерилась в его адрес

15:13

Провалы оккупантов в Украине подрывают режим Путина – ПономаревВидео

15:11

Максим Галкин подготовился к смерти Аллы Пугачевой: "На мне особая ответственность"

15:11

Кадыров кровожадно захотел уничтожать украинские города: Данилов жестко ответил

14:52

"Пусть отдадут свою землю Путину": Данилов разнес адептов "сделки" с Россией на ЗападеВидео

14:46

Долетался: ВСУ ликвидировали заместителя командира вертолетного полка РФВидео

14:04

Автор песен Лободы судится с российским пропагандистским каналом

13:51

Новым премьером Великобритании официально стал Риши Сунак: как это повлияет на поддержку УкраиныВидео

Реклама
13:32

Пригожин открыто критикует Путина за провалы на войне, его влияние растет - WP

13:31

До фронта не доехал: оккупант из Тувы "самоликвидировался" по дороге в УкраинуВидео

13:05

Погиб защитник Украины, поднимавший украинский флаг над островом ЗмеиныйВидео

13:00

"Фатальный период": астролог спрогнозировала, когда РФ может применить химическое оружиеВидео

12:49

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова обнажила хрупкие плечики в открытом платье

12:31

Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радостьВидео

12:09

Ракеты убили его ранним утром: в рядах ВСУ погиб 24-летний боец и звезда автогонок

12:05

Штайнмайер обратился с посланием к украинцам и немцам

11:52

Что вы увидели первым: тест по картинке определит истинный характер

11:46

Владимир Продивус: Голосование IBA о снятии санкций с россиян и белорусов не было прозрачным

11:27

"Металлист" поддержит молодежную академию в Черновцах благодаря партнерству с Favbet, - гендиректор

11:26

Потомок последнего гетмана и 1+1 запускают новый проект для борьбы с российской дезинформациейВидео

11:21

Розовые волосы, талия в кожаном корсете: Мадонна снова взбудоражила фанатовФото

11:06

Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

10:59

У Зеленского предложили обменять президента Мотор Сичи Богуслаева на украинских пленныхВидео

10:32

В США хотят выдать Украине новые системы ПВО - ReutersВидео

10:16

В ДТП погиб популярный американский комедийный актер

10:16

Взрыв у отделения ФСБ: в Мелитополе "бавовна" возле бизнес-центра гауляйтераФотоВидео

10:05

Испытания ядерного оружия в РФ провалились: СМИ выяснили планы КремляВидео

10:02

Гороскоп на сегодня 25 октября 2022: Тельцам – разочарование, Весам – перемены, Козерогам – обман

Реклама
09:48

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса ДжекаВидео

09:46

Успел повоевать один день: на Донбассе уничтожили "добровольца" из российской глушиВидео

09:45

Ведущий "Холостяка" собирается усыновить ребенкаВидео

09:19

Иран может передать России новый вид дронов Meraj-521Видео

09:05

"Москвичам будет гораздо интереснее": экс-депутат Госдумы спрогнозировал "бавовну" в РФВидео

08:56

Как пропагандиста Красовского выгнали из Гестапо за жестокостьмнение

08:35

Застрелили через дверь: появились детали казни оккупантами РФ известного дирижера в ХерсонеВидео

08:27

Президент Германии Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину

08:06

ВСУ ударили в расположение "кадыровцев" на Херсонщине: 60 захватчиков ранены, около 40 погибли

07:57

Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объектыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять