Заворотнюк вышла замуж: модель держит интригу

Анна Заворотнюк намекнула на свое замужество / instagram.com/anna_zavorotnyuk

26-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогерка Анна Заворотнюк в начале сентября ошеломила своих поклонников - девушка не только подтвердила, что состоит в отношениях, но также раскрыла некоторые подробности, чего не делает практически никогда.

Так стало известно, что Заовротнюк-младшая имеет многолетний роман с одногруппником, с которым познакомилась еще на первом курсе. С тех пор молодые люди неразлучны.

Еще одним кусочком пазла, который дополняет личную жизнь блогерки, стало ее необычное заявление в Instagram.

Поклонника поинтересовалась у Анны в комментариях к фото, планирует ли она менять фамилию, когда выйдет замуж.

"А может я уже вышла?" - ответила вопросом на вопрос Заворотнюк, тем самым еще больше запутав фанатов.

Анна Заворотнюк намекнула на свое замужество / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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