"Затоптал собственную репутацию": в России рассказали, чего лишился Галкин после изгнания

Галкин / УНИАН

Россия официально признала мужа Аллы Пугачевой артиста Максима Галкина иностранным агентом, который работает якобы на Украину.

В РФ начали активно поддерживать решение Минюста страны агрессора и многие заявляют, что репутации комика больно ударили.

По мнению Главы Лиги безопасного интернета в РФ Екатерины Мизулиной, со сцены и в соцсетях муж Аллы Пугачевой высказывает не свое мнение, а то, что ему диктуют якобы западные страны.

"Некогда самый популярный эстрадный артист затоптал собственную репутацию", - считает она.

Ни о каких заработках в России, концертах в государственных дворцах или даже корпоративах пародисту и помышлять теперь не стоит.

"Вот так некогда популярный в народе исполнитель, завсегдатай главного канала страны, со скоростью ракеты упал на самое дно… Статус иноагента — это значит, что никакой больше работы на телевидении, никаких корпоративов, рекламных контрактов, никаких концертов в России", — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Галкина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

Читайте также: