Запугивала и подрывала уверенность: сотрудники дворца обвинили Меган Маркл в издевательствах

Похоже, что скандалы вокруг королевской семейки утихнут не скоро. Что не день - новый повод.

Меган Маркл, принц Гарри / ua.depositphotos.com

Валентин Лоу, автор книги "Придворные: интриги, амбиции и влиятельные игроки, стоящие за домом Виндзоров", рассказал, что рабочий персонал королевского дворца пожаловался на буллинг со стороны супруги принца Гарри Меган Маркл.

"Люди, с которыми я разговаривал, абсолютно по-прежнему придерживаются своей версии, утверждая, что Меган издевалась над ними", — рассказал он изданию Page Six.

"Конечно, я не могу утверждать, правда ли это, потому что меня не было в комнате и я не слышал сторону Меган", — продолжает он. "Но мои источники по-прежнему придерживаются своей версии", - говорит эксперт.

За несколько дней до взрывной встречи Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри в 2021 году лондонская Times утверждала, что герцогиня Сассекская иногда доводила сотрудников до слез, пока жила в Кенсингтонском дворце. Британская газета сообщила, что двух высокопоставленных сотрудников дворца якобы заставили уйти с работы.

В то время помощник пары по связям с общественностью Джейсон Кнауф сообщил о таком поведении Маркл еще в октябре 2018 года.

"Я очень обеспокоен тем, что герцогиня смогла запугать двух помощников по дому в прошлом году. Обращение с сотрудником Х было совершенно неприемлемым", — говорится в жалобе отдела кадров.

"Кажется, герцогиня всегда хочет, чтобы кто-то был в ее поле зрения", — продолжил Кнауф. "Она запугивала другого сотрудника Y и пыталась подорвать ее уверенность. У нас было сообщение за сообщением от людей, которые были свидетелями неприемлемого поведения по отношению к Y".

Он добавил: "Я по-прежнему обеспокоен тем, что ничего не будет сделано".

Позже Дворец объявил, что начнет расследование, но его результаты не будут обнародованы.

Правда "Запасного" Гарри

Недавно Букингемский дворец буквально попал под полну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

"Узнав от этом, Уильям пришел в ярость. Он решил серьезно поговорить с отцом. Гарри же пошел вместе с ним, чтобы поддержать его", - говорится в мемуарах Гарри.

ВВС также отметили фрагмент, в котором младший сын короля Карла III рассказал о своей военной службе - в британской армии он имеет звание капитана Армейского воздушного корпуса. Имел две служебных командировки в Афганистане (в 2007 и 2012 годах), где выполнял боевые задания.

Гарри признался, что имеет ща плечами собственное маленькое кладбище - в Афганистане он убил 25 человек. "Это не та статистика, которая переполняет меня гордостью, однако и пристыженным я себя не чувствую", - рассказывает он.

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