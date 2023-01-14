УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Запугивала и подрывала уверенность: сотрудники дворца обвинили Меган Маркл в издевательствах

14 января 2023, 14:10
Похоже, что скандалы вокруг королевской семейки утихнут не скоро. Что не день - новый повод.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл, принц Гарри / ua.depositphotos.com

Валентин Лоу, автор книги "Придворные: интриги, амбиции и влиятельные игроки, стоящие за домом Виндзоров", рассказал, что рабочий персонал королевского дворца пожаловался на буллинг со стороны супруги принца Гарри Меган Маркл.

"Люди, с которыми я разговаривал, абсолютно по-прежнему придерживаются своей версии, утверждая, что Меган издевалась над ними", — рассказал он изданию Page Six.

"Конечно, я не могу утверждать, правда ли это, потому что меня не было в комнате и я не слышал сторону Меган", — продолжает он. "Но мои источники по-прежнему придерживаются своей версии", - говорит эксперт.

За несколько дней до взрывной встречи Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри в 2021 году лондонская Times утверждала, что герцогиня Сассекская иногда доводила сотрудников до слез, пока жила в Кенсингтонском дворце. Британская газета сообщила, что двух высокопоставленных сотрудников дворца якобы заставили уйти с работы.

В то время помощник пары по связям с общественностью Джейсон Кнауф сообщил о таком поведении Маркл еще в октябре 2018 года.

"Я очень обеспокоен тем, что герцогиня смогла запугать двух помощников по дому в прошлом году. Обращение с сотрудником Х было совершенно неприемлемым", — говорится в жалобе отдела кадров.

"Кажется, герцогиня всегда хочет, чтобы кто-то был в ее поле зрения", — продолжил Кнауф. "Она запугивала другого сотрудника Y и пыталась подорвать ее уверенность. У нас было сообщение за сообщением от людей, которые были свидетелями неприемлемого поведения по отношению к Y".

Он добавил: "Я по-прежнему обеспокоен тем, что ничего не будет сделано".

Позже Дворец объявил, что начнет расследование, но его результаты не будут обнародованы.

Правда "Запасного" Гарри

Недавно Букингемский дворец буквально попал под полну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

"Узнав от этом, Уильям пришел в ярость. Он решил серьезно поговорить с отцом. Гарри же пошел вместе с ним, чтобы поддержать его", - говорится в мемуарах Гарри.

ВВС также отметили фрагмент, в котором младший сын короля Карла III рассказал о своей военной службе - в британской армии он имеет звание капитана Армейского воздушного корпуса. Имел две служебных командировки в Афганистане (в 2007 и 2012 годах), где выполнял боевые задания.

Гарри признался, что имеет ща плечами собственное маленькое кладбище - в Афганистане он убил 25 человек. "Это не та статистика, которая переполняет меня гордостью, однако и пристыженным я себя не чувствую", - рассказывает он.

Вас также может заинтересовать:

принц Гарри
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:26

В РФ выдали новый бред насчет готовности к переговорам: в Украине резко ответили

14:17

Киев могли атаковать шахедами, только меньшими - не Shahed-136, а Shahed-131мнение

14:14

Акцент на живую силу и имитация наступления: эксперт рассказал, какой будет тактика РФ

14:10

Запугивала и подрывала уверенность: сотрудники дворца обвинили Меган Маркл в издевательствахВидео

13:57

Зеленский хочет лично выступить в ООН в годовщину вторжения РФ – МИДВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:53

У оккупантов огромные потери: Соледар под контролем ВСУ, бои идут прямо в городеВидео

13:24

Бежала, как от чумы: россиянка пыталась встать на фото рядом с украинкой, но провокация не удаласьВидео

13:19

Армия Украины применит резервы, если вырастет угроза атаки из Беларуси – командующий ОС ВСУ Наев

13:17

РФ готовит масштабное наступление и мобилизацию 500 тысяч человек - The TimesВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 15 января 2023: Тельцам – проблемы со здоровьем, а Рыбам – энергичность

12:56

"Два сверхмощных взрыва слышал весь город": в Мелитополе ликвидировали базу оккупантовВидео

12:53

Без электрики и отопления: эксперт раскрыл худший сценарий вероятного блэкаутаВидео

12:06

ВСУ контролируют западную часть Соледара – командир аэроразведкиВидео

12:05

Путину пообещали "победное наступление", но его ждет свой Сталинград - Кочетков

12:01

Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятностиВидео

11:59

Назначение Герасимова и ракетные удары: в ВСУ объяснили, изменилась ли тактика РФ против УкраиныВидео

11:50

Эскадрон танков для Украины: Британия отправляет ВСУ мощные Challenger 2Видео

11:49

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

11:31

Атака с территории Беларуси: подробности ракетного удара по КиевуВидео

11:28

"Уничтожить Путина – вопрос недели": у диктатора есть единственная возможность спастись – политологВидео

Реклама
11:02

Была применена баллистическая ракета, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал"мнение

10:59

Угроза мощного ракетного удара: РФ готова атаковать с воздуха и с моряВидео

10:58

Почему нельзя часто стирать одежду: 4 причины, которые станут для вас открытием

10:48

"Возможен массированный удар баллистическими ракетами с 12:00": украинцев предупредили об опасностиВидео

10:47

Путин готовит Россию к военному положению и длительной войне против Украины – ГУРВидео

10:17

Холостяк 12: кого выбрал Алекс Топольский

09:53

РФ ударила ракетами по Киеву: были атакованы объекты критической инфраструктурыВидео

09:49

ВСУ постепенно продвигаются в направлении Кременной и отбивают атаки войск РФ – ГайдайВидео

09:11

"Это важнее, чем танки Leopard": Польша передаст Украине новую военную помощь – КулебаВидео

08:48

Погода не остановит наступление ВСУ, а войска РФ готовятся к решающей военной операции – ISWВидео

08:30

Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"Видео

08:27

РФ атаковала Харьков, было два "прилета" ракет С-300: деталиВидео

08:20

В путинской России Чикатило мог бы стать героеммнение

07:45

На Киевщине утром раздались взрывы: в ВСУ опровергли "наступление с севера", в ОВА сказали причинуВидео

07:30

День ангела Василия 2023 – подборка светлых поздравлений ближним и родным

07:12

Режим Путина весну не переживет, Россия начнет сыпаться: прогноз астролога для РФ на 2023 годВидео

07:10

Если нет света и отопления: 10 действенных советов, как высушить белье в холодной квартире

06:23

В Соледаре "вагнеровцев" бросили на утилизациюмнение

06:10

"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из УкраиныВидео

05:00

Последствия для волос будут ужасными: почему зимой нельзя ходить без шапкиВидео

Реклама
03:33

"Метит территорию": Волочкову с расставленными ногами "понесло" на МальдивахВидео

03:20

Невозможно вкусный торт без выпечки из 3 ингредиентов: бомбезный рецептВидео

03:05

Военный эксперт пояснил, почему Кремль вцепился в Соледар и Бахмут

02:30

Рекордная аномалия до +15°: украинцев удивили прогнозом с резким пиком потепленияВидео

02:02

Полуобнаженная Оля Полякова попала в домашнее видео ее менеджера

01:32

Эксперт рассказал, от чего зависит ситуация со светом в Киевской области

00:51

3 вещи, которые надо сделать всем в день Василия: приметы 14 января, чтобы привлечь большой успехВидео

00:00

Во власти РФ есть серьезный раскол: Путин ничего не изменит кадровыми перестановками - PoliticoВидео

13 января, пятница
23:42

Украина получит "убийцу баллистических ракет": Италия передаст батареи ЗРК SAMP/T - СМИВидео

23:30

Будет новый усиленный раунд: весной могут начаться тяжелые бои в Украине - NYTВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять