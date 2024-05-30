"Заливаю слезами телефон": дочь Анастасии Заворотнюк впервые отреагировала на смерть матери

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что ночью ей позвонили и сообщили о смерти матери.

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Анна Заворотнюк рассказала о смерти матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Сегодня стало известно, что из жизни ушла известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечилась от онкозаболевания. Старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк уже отреагировала на трагедию.

На своей странице в соцсетях Анна призналась, как узнала о страшной новости.

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"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь тем, что я твоя дочь. Всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", — написала Анна.

Также она показала семейное фото, на котором позирует с мамой и братом Майком.

Анна Заворотнюк показала архивное фото с матерью и братом / фото: скрин instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Вскоре Анна опубликовала еще несколько снимков мамы, на одном из которых написала:

"Заливаю слезами телефон и не могу остановиться пересматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади и ты обрела покой, охраняй нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь, люблю тебя, мой ангел".

Анна Заворотнюк тяжело переносит потерю матери / фото: скрин instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Отметим, что Заворотнюк для лечения от рака пробовала на себе новейшие вакцины. В одно время даже появлялась надежда на то, что состояние Анастасии стабилизируется.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла 30 мая 2024 года от рака головного мозга.

Анастасия Заворотнюк - последние новости

Отметим, украинскому зрителю Анастасия Заворотнюк больше всего запомнилась по роли няни Вики в ситкоме "Моя прекрасная няня". Первой же работой Заворотнюк в кино стала роль в фильме "Машенька".

А также ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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