"Заливаю слезами телефон": дочь Анастасии Заворотнюк впервые отреагировала на смерть матери

Сегодня стало известно, что из жизни ушла известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечилась от онкозаболевания. Старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк уже отреагировала на трагедию.
На своей странице в соцсетях Анна призналась, как узнала о страшной новости.
"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь тем, что я твоя дочь. Всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", — написала Анна.
Также она показала семейное фото, на котором позирует с мамой и братом Майком.
Вскоре Анна опубликовала еще несколько снимков мамы, на одном из которых написала:
"Заливаю слезами телефон и не могу остановиться пересматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади и ты обрела покой, охраняй нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь, люблю тебя, мой ангел".
Отметим, что Заворотнюк для лечения от рака пробовала на себе новейшие вакцины. В одно время даже появлялась надежда на то, что состояние Анастасии стабилизируется.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. Умерла 30 мая 2024 года от рака головного мозга.
Анастасия Заворотнюк - последние новости
Отметим, украинскому зрителю Анастасия Заворотнюк больше всего запомнилась по роли няни Вики в ситкоме "Моя прекрасная няня". Первой же работой Заворотнюк в кино стала роль в фильме "Машенька".
А также ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
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