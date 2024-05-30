Анастасия Заворотнюк была поклонницей террориста Путина, который уничтожает Украину.

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Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая 2024 года, была открытой поклонницей террориста Путина, который пытается уничтожить мирную Украину.

Она также была внесена в базу "Миротворец" за Сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Анастасия Заворотнюк была внесена в базу Миротворца / Скриншот

В 2017 году артистка представила на полуострове комедийный спектакль "Третий лишний".

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Кроме того, Заворотнюк считалась фанаткой Путина. Даже в сериале, который унижал украинцев, "моя прекрасная няня", была такая фраза: "Я самая большая фанатка российского президента", – говорила Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики. Напомним, что по сюжету сериала, ее родственники по Украине и России – они общаются, но не всегда дружат и, как правило, всегда делают какие-то примитивные вещи, в частности, те, кто из Одессы, Бердянска, Мелитополя или Бердичева.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

К слову, у Заворотнюк имеется государственная награда от ФСБ. РосСМИ также сообщали ранее, что Путина лично информировали о болезни актрисы.

Кстати, украинский актер Виктор Андриенко рассказывал, как вела себя актриса во время съемок в Украине. По его словам, Заворотнюк была очень удивлено теплым отношением украинских звезд друг к другу, несмотря на конкуренцию. Сам актер добавляет, что никто не вел себя, как "звезда".

"Когда мы заканчивали, Заворотнюк так расплакалась. Она как увидела, как мы общаемся, как вся толпа, которую конкуренты между собой, аплодируют. Она говорит: "Как это? Вы же конкуренты и все аплодируете друг другу". Она пришла к гримерке и расплакалась на плече. Она говорила: "Вы - другие, у нас в Москве такого нет", - вспомнил режиссер.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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