Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенца

Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья раскрыла пол ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

В средине сентября Марина Бех-Романчук рассказала радостную новость - после длительного лечения спортсменке все же удалось забеременеть, и теперь она и ее муж, пловец Михаил Романчук, ждут первенца. Паре предстоит пережить еще множество эмоциональных моментов, которыми, впрочем, они с большим удовольствием делятся в социальных сетях.

К примеру, недавно в блоге Марины в Instagram появилось видео с вечеринки в честь будущего малыша. На ней будущие родители и их близкие узнали пол ребенка.

"Словами не описать эти эмоции. Ми ждем тебя", - написала Бех-Романчук. У нее и ее избранника будет девочка. Реакция пары на видео была однозначной - родители безумно счастливы, что у них родится дочь. В комментариях их поздравляют с этим событием.

Смотрите видео, как Марина Бех-Романчук рассекретила пол ребенка:

О персоне: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

