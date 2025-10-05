Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенца

Кратко:
- Марина Бех-Романчук беременна первенцем
- Недавно прыгунья узнала пол будущего малыша
В средине сентября Марина Бех-Романчук рассказала радостную новость - после длительного лечения спортсменке все же удалось забеременеть, и теперь она и ее муж, пловец Михаил Романчук, ждут первенца. Паре предстоит пережить еще множество эмоциональных моментов, которыми, впрочем, они с большим удовольствием делятся в социальных сетях.
К примеру, недавно в блоге Марины в Instagram появилось видео с вечеринки в честь будущего малыша. На ней будущие родители и их близкие узнали пол ребенка.
"Словами не описать эти эмоции. Ми ждем тебя", - написала Бех-Романчук. У нее и ее избранника будет девочка. Реакция пары на видео была однозначной - родители безумно счастливы, что у них родится дочь. В комментариях их поздравляют с этим событием.
Смотрите видео, как Марина Бех-Романчук рассекретила пол ребенка:
Ранее Главред рассказывал, кто является конкурентами Нади Дорофеевой на украинской музыкальной сцене по мнению ее продюсера Ирины Горовой. В ее перечень вошли известные звезды.
Также шоумен, хореограф и беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам. Иронично, что при этом он совершенно очевидно скучает по карьере, которую ему удалось построить в Украине до начала полномасштабной войны.
О персоне: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.
