Задонатит еще больше на ВСУ: Долина подняла ценник на корпоративы

Российская певица, путинистка, которая поддерживает войну, и любительница Кремля Лариса Долина, которая недавно перевела 112 миллионов на "Азов", неожиданно подняла цены на свои корпоративы.
По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, команда певицы решила, что лучше "плохой" пиар, чем отсутствие интереса к престарелой Долиной. Теперь ее концерт обойдётся в кругленькую сумму — 4 млн против (почти 45 000 долларов США) 1,5 млн весной.
Когда в СМИ попала информация о том, что Долина донатит на ВСУ, муж певицы решил брать быка за рога. "Контролирует её концертный график и даже сам рассматривает предложения с выступлениями на корпоративах. Вероятно, звёздная семья таким образом хочет поправить финансовое положение. Многие предполагали, что после обмана артистка уйдёт в тень и какое-то время не будет петь живьём, но случилось ровно наоборот", - пишут пропагандисты.
Кто такая Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Лариса Долина - последние новости
Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ.
Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".
На своей странице в соцсетях сторонница диктатора Путина даже заявила, что люди, с которыми она контактировала, якобы находятся в Украине.
"По данному факту возбудили уголовное дело, меня признали потерпевшей, а на мою квартиру наложили арест. Мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение ужасного характера, в котором нет ни слова правды", - сказала Долина.
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