"Забрали все деньги": продюсер Фадеев пожаловался на санкции

Максим Фадеев жалуется на санкции/ Super

Российский продюсер Макс Фадеев жалуется на санкции, которые испытывает россия из-за зверского нападения россии на Украину.

Как сообщается в Телеграмм-канале "Звездач", продюсер пожаловался, что он не только лишился упоминания в американском каталоге "Мировых композиторов", но и денег.

По его словам, Фадеева лишили его звания профессора музыки.

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"Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет", — рассказал Фадеев.

Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.