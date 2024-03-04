"За это предала страну": Аллу Пугачеву затравили в РФ

Артисты террористической РФ жестко отреагировали на новую песню Аллы Пугачевой.

https://stars.glavred.info/za-eto-predala-stranu-allu-pugachevu-zatravili-v-rf-10547102.html Ссылка скопирована

Путинисты раскритиковали Пугачеву за новую композицию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Алла Пугачева много лет назад ушла из сцены и из российской эстрады, но на днях артистка обьявила о выходе своего нового альбома.

Максим Галкин, который осудил кровавое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, поделился новым хитом жены в своих соцсетях.

Первой на песню отреагировала скандальная Ксения Собчак, которая написала:

"Прекрасная песня. Слезы на глазах".

Путинистка Лера Кудрявцева кратко прокомментировала песню:

"Плачу".

Но далеко не все похвалили Пугачеву, Иосиф Пригожин не стал критиковать саму песню Пугачевой, заявив, что слушает композиции иностранных исполнителей.

"Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово", — сказал он.

А вот любитель Путина Сергей Соседов и вовсе набросился на Примадонну:

"Принципиально не буду слушать ее песни, для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день. Не вчерашний даже, а позавчерашний".

Другие комментаторы также не сдержали яростных слов в сторону Пугачевой:

"За это предала свою страну, которая тебя любила и кормила?";

"Деньги на исходе";

"Не поет, а говорит как-то нудно. Тяжело слушать", - написали пользователи в соцсетях.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Напомним, подруга Аллы Пугачевой рассказала о болезни певицы, которой она страдает еще с молодости. Она заявила, что сейчас болезнь обострилась и современная медицина так и не научилась бороться с этим недугом.

А также недавно муж Пугачевой Максим Галкин опубликовал забавное видео, на котором показал охранника дома.

Читайте больше о Пугачевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.