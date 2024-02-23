"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

Подруга Аллы Пугачевой, которой в апреле будет 75 лет, раскрыла тайну диагноза Примадонны. Любовь Аксенова проговорилась о том, что в певицы обострилась давняя болезнь.
"У нее болят ноги... Она никогда не показывала и вида, что ей плохо. Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллы ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости - тяжелая штука", - заявила Аксенова для росСМИ.
К сожалению, даже современная медицина не научилась лечить это заболевание.
"Мазью пользовалась, делала обертывания. У нее даже обувь была разных размеров: на одной ноге - один размер, на второй - другой. Так ей было легче", - добавила Любовь.
Примадонна никак не комментирует и никогда не обсуждает публично свое здоровье и если посмотреть на певицу сейчас, то она выглядит бодро и уверенно.
Стоит отметить, что пять лет назад от обострения подагры умерла известная российская певица Юлия Началова.
Напомним, Дмитрий Гордон опубликовал фото с Аллой Пугачевой в Киеве, вызвав настоящий восторг у поклонников.
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