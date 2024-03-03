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Алла Пугачева выпустила новую песню - Киркоров поклялся бывшей жене в любви

Анна Подгорная
3 марта 2024, 17:33
Впервые за несколько лет Примадонна представила свежий материал.
Алла Пугачева
Алла Пугачева "Не беспокойся" - Примадонна выпустила новую песню к своему 75-летию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

2 марта Алла Пугачева опровергла слухи о том, что она выпустила альбом под названием "Пост Скриптум", однако пообещала поклонникам выход новых песен к ее 75-летию, которое состоится в апреле. И слово свое сдержала.

Сегодня в День желтых цветов, праздник весны, который много лет назад придумала сама Примадонна, в Сети появилась первая песня артистки. Ее в своем блоге в Instagram выложил супруг Примадонны, комик Максим Галкин.

Клипом для трека стала видеонарезка из личных архивов певицы - концерты, домашние кадры, счастливые семейные моменты и вдумчивые взгляды Аллы Борисовны. Поклонники приняли новое творение Пугачевой с большим энтузиазмом.

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Многие отмечают, что слова песни резонируют с внутренним состоянием артистки, которая поддерживает антивоенные убеждения мужа-иноагента - она "готова к любой судьбе", "всегда летит на свет, потому что другой дороги нет" и "не бросится камнем вниз, ведь живет на бис". Также в тексте есть фрагмент, в котором Пугачева рассказывает, что ей снился бой и огонь, из которых ее вынесли.

Стоит отметить, что выход новой песни Аллы Пугачевой поддержал ее бывший муж - певец-путинист Филипп Киркоров. С начала полномасштабной войны в Украине они не поддерживают связь, так как артист поддерживает страну-агрессора и одобряет войну в Украине.

На своей странице в Instagram Киркоров опубликовал ролик из совместных кадров с Пугачевой со странной подписью: "Первое воскресенье весны... По доброй традиции, Алла, весну разрешаем! Весна всегда в твоей душе, в твоём сердце, в твоём творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея. "Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе... Не беспокойся, я не брошусь камнем вниз... Не беспокойся, я живу на бис!" С праздником! Пой, Алла! Люблю".

Алла Пугачева, Филипп Киркоров
Алла Пугачева "Не беспокойся" - Примадонна выпустила новую песню к своему 75-летию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Ранее муж Примадонны, комик Максим Галкин, показал романтичное фото артистки с необычного ракурса. Пугачева не видела, что ее снимают, из-за чего кадр получился очень живым и естественным.

Другим снимком Аллы Борисовны поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. Он снялся с певицей в Киеве в стильных ретро-луках, достойных обложки модного глянца.

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