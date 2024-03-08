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За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

Дмитрий Видоменко
8 марта 2024, 17:03
На Киевстар ТВ - новый выпуск проекта "О кино для ТеБе" с актрисой театра и кино Дарьей Петрожицкой
Петрожицкая, кино Петрожицкая
Дарья Петрожицкая в программе кино "Про кіно для ТеБе"

Актриса сериалов "Папик", "Если честно" и "Успеть до 30-ти" на телеканале ТЕТ Дарья Петрожицкая - гостья нового выпуска проекта "О кино для ТеБе", который выходит на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Ведущий Владимир Рабчун узнал, работой в каких лентах Дарья гордится больше всего, за какую роль ей стыдно, расспросил о ее актерских прихотях и о чем она больше всего жалеет жизни.

Самой яркой своей работой пока Петрожицкая называет роль Лизы в популярном среди украинских зрителей сериале "Папик". Говорит, что он всегда актуален, потому что о битве поколений.

Благодаря популярности сериала Дарью стали чаще рассматривать как актрису для других проектов. "Папик" сделал Петрожицкую более заметной.

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"Меня больше стали рассматривать, но это не значит, что я не прохожу кастинги, пробы, как все. Я тоже каждый раз что-то доказываю, что я могу, я стараюсь расти. Мне хочется получать другие роли", - поделилась гостья.

Петрожицкая, кино

Как актриса Дарья Петрожицкая хотела бы работать над настоящими жизненными историями в кино. Гостья призналась, что были роли, от которых она отказывалась либо из-за занятости, либо из-за отсутствия интереса.

Будучи актрисой, Дарья сталкивается с хейтом, который все же пропускает через себя и все читает. Она отметила, что зависима от мнения людей, но близких.

На вопрос, есть ли амбиции получить "Оскар", Петрожицкая отвечает, что для нее важно не это, а реакция зрителей на ее игру:

"Чтобы стоял на полке? Ну маме было бы приятно".

Во время разговора с Владимиром Рабчуном о хейтерах, стереотипах в украинских комедиях и личном Дарья Петрожицкая призвала смотреть украинские фильмы и сериалы.

"Смотритеукраинское, пожалуйста, потому что каждый раз пересматривая украинское, вы просто побуждаете на создание другого", - обратилась к зрителям актриса.

Петрожицкая, кино

Также в интервью Дарья порекомендовала посмотреть на Киевстар ТВ несколько украинских фильмов и сериалов: "Я работаю на кладбище", "Памфир", "Люксембург, Люксембург", "Поймать Кайдаша", "Успеть до 30-ти", "И будут люди".

Полную версию интервью в "О кино для ТеБе" в свободном доступе для всех пользователей можно посмотреть на Киевстар ТВ по ссылке.

Напомним, в предыдущих эпизодах ведущий Владимир Рабчун общался с командой 1+1 media Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком, продюсером 1+1 media, автором и ведущим проекта "Реальная история" Акимом Галимовым, ведущим 1+1 Украина Юрием Горбуновым и актером театра и кино Тарасом Цимбалюком. Также с недавних пор выпуски можно смотреть на YouTube-канале телеканала 1+1 Украина.

Киевстар ТВ в период с 7 по 10 марта 2024 года предоставляет доступ к контенту платформы без дополнительной платы, чтобы украинцы смогли легально посмотреть любимые фильмы, сериалы, мультфильмы и шоу. Узнавайте больше о новинках на платформе в телегерам-канале "Кино для ТВ".

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

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