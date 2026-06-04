У предательницы Украины нашли связи с ВСУ.

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Концерты Ани Лорак отменяют в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

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Концерты Лорак в РФ начали отменять

Как певица отреагировала на запрет ее выступлений

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, попала под преследование в террористической РФ. Как сообщает российский Telegram-канал о закулисье шоу-бизнеса, у властей появились вопросы к связям Каролины с ВСУ.

Недавно концерты исполнительницы были отменены в нескольких городах из-за того, что она якобы пела для украинских военных и раненых. Более того, ранее СМИ сообщали о том, что брат певицы Игорь Куек снабжает украинскую армию дронами. Сейчас Лорак находится в растерянности, ведь не ожидала такого "удара в спину".

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Ани Лорак отменяют / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Это очень обидно, она не знает, что делать. Кто-то распускает эти грязные сплетни о ней, мол, Ани Лорак помогала кому-то там, брат не там работает. Да разве она за брата отвечает? Почему все Ани Лорак за брата распинают? Мизулину, например, никто не трогает, никто не спрашивает, где ее брат. А то, что Каролина помогала, то вы бы родственникам не помогли? Вы бы не пели, если бы вас попросили? Она же певица! Это ее призвание – петь", — возмущалась в разговоре сотрудница артистки.

Члены команды певицы допускают, что причиной внезапного преследования Лорак в РФ стала личная неприязнь и разборки внутри шоу-бизнеса. Окружение артистки надеется, что она сможет задействовать свои связи и снова ускользнуть от последствий.

Ани Лорак 2026 / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Говорят, там женщина все отменила, мы уже с девочками обсуждали, что нашей звездочке многие завидуют, но ничего, у нее хорошие друзья, помогут разрулить. Уже обещали больше концертов в хороших местах сделать", — поделилась инсайдер.

Однако надежды Ани Лорак могут быстро разбиться. Несмотря на уверенность в мифической неприязни, ее концерты отменялись на основании документов представителя президента Российской Федерации, что может указывать на серьезные последствия для предательницы Украины.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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