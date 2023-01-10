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Юрий Антонов превратился в дряхлого старика

10 января 2023, 22:20
Певец, который поддерживает войну в Украине, стал немощным стариком.
Юрий Антонов
Юрий Антонов / Известия

Исполнитель когда-то популярного хита "Летящей походкой", российский певец Юрий Антонов, который, кстати, тоже поддерживает войну и убийства мирных граждан Украины, совсем одряхлел.

Соответствующее фото опубликовал телеграмм-канал "Не Малахов".

"77-летний Юрий Антонов похудел и осунулся из-за недуга. Много лет артист страдает от болей в суставах - ездил лечиться в Европу, пережил несколько операций, в том числе по замене коленного сустава, даже консультировался у китайского знахаря. Но боль не уходит, из-за чего Антонов стал почти затворником в своем загородном доме", - сообщило СМИ.

Юрий Антонов превратился в дряхлого старика

Отметим, что ранее, композитор, певец и поэт Юрий Антонов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Сообщается, что музыканта внесли в базу данных из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины". Антонов дважды посещал аннексированный Крым в 2014 году.

Напомним, он также назвал латышскую певицу Лайму Вайкуле слабоумной.

Некогда уважаемый артист опустился до гадких оскорблений из-за того что Лайма заступилась за Аллу Пугачеву, которую в РФ травят за антивоенную позицию ее семьи.

Вайкуле заявила, что Примадонну стоит ценить хоть за то, что долгие годы она кормила российскую эстраду. Антонова такая формулировка возмутила. В росСМИ он обозвал Вайкуле второсортной артисткой, которая просто решила "примазаться" к славе Пугачевой.

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