Юрий Антонов превратился в дряхлого старика

Исполнитель когда-то популярного хита "Летящей походкой", российский певец Юрий Антонов, который, кстати, тоже поддерживает войну и убийства мирных граждан Украины, совсем одряхлел.
Соответствующее фото опубликовал телеграмм-канал "Не Малахов".
"77-летний Юрий Антонов похудел и осунулся из-за недуга. Много лет артист страдает от болей в суставах - ездил лечиться в Европу, пережил несколько операций, в том числе по замене коленного сустава, даже консультировался у китайского знахаря. Но боль не уходит, из-за чего Антонов стал почти затворником в своем загородном доме", - сообщило СМИ.
Отметим, что ранее, композитор, певец и поэт Юрий Антонов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Сообщается, что музыканта внесли в базу данных из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины". Антонов дважды посещал аннексированный Крым в 2014 году.
Напомним, он также назвал латышскую певицу Лайму Вайкуле слабоумной.
Некогда уважаемый артист опустился до гадких оскорблений из-за того что Лайма заступилась за Аллу Пугачеву, которую в РФ травят за антивоенную позицию ее семьи.
Вайкуле заявила, что Примадонну стоит ценить хоть за то, что долгие годы она кормила российскую эстраду. Антонова такая формулировка возмутила. В росСМИ он обозвал Вайкуле второсортной артисткой, которая просто решила "примазаться" к славе Пугачевой.
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