Юная жена Остапчука раскрыла подробности беременности от шоумена

Екатерина Остапчук рассказала, какой сюрприз готвил ей с мужем малыш.

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Жена Владимира Остапчука Катя Полтавская раскрыла детали беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Весной 2024 года шоумен Владимир Остапчук и журналистка Екатерина Полтавская стали законными мужем и женой. После росписи пара стала задумываться о детях.

Сегодня Остапчуки сообщили, что ждут малыша. Екатерина находится уже на внушительном сроке, и после объявления про беременность охотно делится в своем блоге в Instagram подробностями своего деликатного положения.

Так Полтавская призналась, что зачать ей с мужем удалось с первой попытки - супруги не слишком рассчитывали на результат, ведь по анализам, которые сдавала Екатерина, врачи сообщили, что овуляции в ближайшее время у нее не будет.

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"Мне сказали, что овуляции в том месяце вообще не будет. Но я забеременела в тот же месяц, поэтому оказалось, что овуляция была, но поздняя. Я была уверена, что не выйдет в тот месяц, но ребеночек решил иначе", - пишет счастливая Катя Остапчук.

Жена Владимира Остапчука Катя Полтавская раскрыла детали беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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