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Юная дочь Фреймут в соблазнительном наряде потрясла "выдающимися способностями"

12 сентября 2022, 12:09

16-летняя Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут - продолжает примерять все новые и новые наряды. И каждый получается откровеннее другого.

Фреймут, дочь
Ольга Фреймут и ее дочь Злата Митчелл / УНИАН и Instagram

Дочь Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, продолжает пробовать все более и более откровенные образы и наряды. Теперь девушка вырядилась в красную короткую кофту, которая туго обтягивает ее большой бюст. Фото она выложила в Instagram.

В прошлом году Злата переехала в Лос-Анджелес, где получает образование. Митчелл активно делится различными кадрами, хвастается вечеринками и озадачивает фолловеров довольно дерзкими нарядами. За что и регулярно подвергается критике. Причем не только сама девушка, но и ее звездная мать Ольга Фреймут.

Митчелл, дочь фреймут
Злата Митчелл / Instagram

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Напомним, ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

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