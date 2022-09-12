Юная дочь Фреймут в соблазнительном наряде потрясла "выдающимися способностями"

Ольга Фреймут и ее дочь Злата Митчелл / УНИАН и Instagram

Дочь Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, продолжает пробовать все более и более откровенные образы и наряды. Теперь девушка вырядилась в красную короткую кофту, которая туго обтягивает ее большой бюст. Фото она выложила в Instagram.

В прошлом году Злата переехала в Лос-Анджелес, где получает образование. Митчелл активно делится различными кадрами, хвастается вечеринками и озадачивает фолловеров довольно дерзкими нарядами. За что и регулярно подвергается критике. Причем не только сама девушка, но и ее звездная мать Ольга Фреймут.

Злата Митчелл / Instagram

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