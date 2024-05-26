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Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

Дмитрий Видоменко
26 мая 2024, 15:40
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Верка Сердючка на концерте в Киеве исполнила три песни на русском языке. Языковой омбудсмен Тарас Кремень объяснил ситуацию с точки зрения закона.
Креминь, Сердючки
Языковой омбудсмен Тарас Кремень, пояснил накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями / коллаж Главред, фото УНИАН

После недавнего выступления Верки Сердючки (самая известная ипостась комика Андрея Данилко) в Киеве с русскоязычными хитами и последующим возмущением украинцев общество заинтересовалось, понесет ли артист наказание за нарушение языкового закона. Но, как рассказал порталу "Телеграф" омбудсмен Тарас Кремень, причин для масштабного разбирательства пока нет.

Дело в том, что во время концерта 17 мая в одном из столичных заведений Андрей Данилко спел несколько своих старых русскоязычных хитов ‒ "Все будет хорошо", "Я не поняла" и "Дольче Габбана".

"Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это [произведение - Главред] есть в официальном репертуаре, то – не запрещено. По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопрос. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни. Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры", – сказал Кремень.

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При этом Кремень не планирует это дело "класть под сукно" из-за того, что в Офис омбудсмена поступило сразу нескольких официальных жалоб от граждан. Поэтому чиновник собирается обратиться к организаторам скандального концерта и Минкультуры для разъяснения ситуации и созданию новых проектов по распространению украинского языка.

Кто такая Верка Сердючка?

Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская откровенно рассказала, как потеряла ребенка при родах. Она впервые раскрыла подробности личной трагедии.

Также подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы, брак которой для многих оказался неожиданностью. Артистка уже второй раз заключает союз - ее первый семейный опыт оказался неудачным.

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Верка Сердючка Тарас Креминь языковой омбудсмен
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