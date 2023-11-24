"Я здесь с миром": мисс Вселенная из Украины рассказала об общении с россиянкой

Украинская участница рассказала о моментах своего общения с российской участницей.

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Украинка на конкурсе "Мисс Вселенная" / Коллаж Главред, фото Instagram/usanova.life

Участница конкурса "Мисс Вселенная 2023" от Украины Ангелина Усанова рассказала о своем общении с конкуренткой из террористической России Маргаритой Голубевой.

Ранее стало известно о том, что россиянка пыталась заговорить с украинской участницей, и даже сидела с ней рядом во время банкета.

Об этом Усанова рассказала в интервью Алине Шаманской.

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"Она не подходила, не разговаривала со мной. Никаких провокаций не было. Она, как только меня увидела в первый день, сказала: "Я здесь с миром". Я дала понять, что благодарна, что она это сказала, но общение будет излишним" , – сказала украинская красавица.

Отметим, ранее "Мисс Вселенная" от Украины прокомментировала свои отношения с россиянкой Маргаритой Голубевой. Такой вопрос возник у подписчиков Ангелины из-за того, что украинка сидела рядом с россиянкой во время одного из банкетов на "Мисс Вселенная". Прояснить ситуацию она решила на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Ранее красавица также рассказала о личной драме, которая случилась в ее жизни и чуть не привела к суициду. По ее словам, она была замужем, но муж изменил ей с подругой.

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