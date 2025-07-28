Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я завалила": Лидия Таран призналась, какие у нее проблемы

Элина Чигис
28 июля 2025, 14:43
280
Лидия Таран рассказала, что у нее сейчас происходит.
Лидия Таран
Лидия Таран - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лидия Таран

Кратко:

  • Лидия Таран получила новое образование
  • Как она этого добилась во Франции

Украинская известная ведущая Лидия Таран, которая в начале полномасштабной войны в Украине переехала с дочерью жить во Францию, получила за границей образование.

В интервью oboz.ua Таран отметила, что закончила магистратуру по стратегическим коммуникациям во французском вузе, но имела недостаточный уровень владения языком.

видео дня

"Когда мы приехали во Францию, была, как и все, дезориентирована, не знала, будет ли работа. Но ее оказалось так много, что времени на какие-то курсы или программы поддержки просто не осталось. Как-то решила: если вдруг останусь без работы — надо иметь план Б. Подала документы, была уверена, что меня не возьмут, потому что мой уровень французского тогда был недостаточен. Я еще наивно надеялась, что некоторые курсы будут на английском. Но нет — все было исключительно на французском", — поделилась Лидия.

Маричка Падалко, Лидия Таран
Лидия Таран продолжает дружить с Маричкой Падалко / instagram.com/lidiyataran

Ведущая не ожидала, что ее зачислят в университет и первую сессию она завалила, но вскоре пересдала и поставила себе важную цель – хорошо выучить французский язык.

Лидия Таран
Лидия Таран строит карьеру во Франции / Facebook, Лидия Таран

"Я восприняла это как шанс выучить язык методом полного погружения. Начала ходить на лекции и чувствовала себя как в кипятке: или сгоришь, или выплывешь. Первую сессию я завалила, пересдала потом. Экзамены были по три в день — все письменно. Нельзя было наврать — немного на английском, немного жестами", — добавила знаменитость.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что о Насте Каменских думает ее крестная - украинская певица и Народная артистка Алла Кудлай, которая ранее отказывалась комментировать NK.

Также нервный Олег Винник рассказал, каким образом оказался в Германии во время войны. Певец не считает себя беглецом из-за выезда из Украины во время полномасштабной войны, и всячески пытается это доказать.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лидия Таран

Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Лидия Таран новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будут спасать себя": стала известна причина, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

"Будут спасать себя": стала известна причина, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

17:04Украина
"Я очень разочарован в Путине": Трамп объявил новый срок ультиматума РФ

"Я очень разочарован в Путине": Трамп объявил новый срок ультиматума РФ

15:29Мир
Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

14:31Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Ночной обстрел Киева: ранения получили 8 человек, включая 3-летнего ребёнка

Последние новости

17:15

Укрепится здоровье и придет счастье: что нужно обнять и выпить 29 июля

17:04

"Будут спасать себя": стала известна причина, почему Европа не хочет давать ракеты Украине

16:51

"Большая опасность": Жданов раскрыл, почему НАТО не сможет купить оружие для ВСУ

16:49

Без химии и усилий: одно копеечное средство уберет всю медведку с огородаВидео

16:40

Посевной календарь на август 2025: что не поздно посадить

Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцамЦены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам
16:39

Почему коты панически боятся воды: все запутаннее, чем кажется на первый взгляд

16:38

Доллар летит вверх, а евро внезапно ушел в пике - свежие курсы валют

15:49

У Путина пожаловались, что РФ "воюет одна против всего Запада" и отчитали МакронаВидео

15:47

Придаст блеска и будет отталкивать воду: одно средство заставит авто сиять

Реклама
15:43

Кота найдут только самые внимательные люди: лучшая загадка для проверки внимательности

15:38

Соль: белое золото или белая смерть

15:29

"Я очень разочарован в Путине": Трамп объявил новый срок ультиматума РФВидео

15:19

Украинцев будут серьезно наказывать с 1 августа: предупреждение о нововведениях

15:06

В августе тарифы на газ и свет могут вырасти: кому придется платить больше

15:03

Какая работа принесет вам успех: ответ скрывается в дате рождения

14:56

Действительно ли от динозавров: ученые наконец расшифровали, откуда берется нефть

14:56

Украина не согласится на оккупацию: эксперт об истерике РФ после слов Алиева

14:43

"Я завалила": Лидия Таран призналась, какие у нее проблемы

14:31

Сколько украинцам придется платить за овощи борщевого набора осенью и зимой: есть 2 варианта

14:26

Проклятие Керченского моста - миф, символ или исторический приговор

Реклама
14:03

Какие растения саранча съест в первую очередь: способ борьбы и страхи вредителяВидео

14:00

"Была не в себе": Алена Омаргалиева раскрыла детали свадьбы с Тамерланом

13:55

Стиральный порошок "убивает" полотенца: копеечное средство вернет былую мягкостьВидео

13:45

Грозы, град, шквалы и температура +16: когда в Украине резко похолодает - точная дата

13:16

Август принесет большие деньги трем знакам зодиака: кто эти счастливчики

12:56

РФ выбрала новые цели для массированных ударов: СМИ назвали "мишени" атакВидео

12:30

"Весь подъезд в крови, стекло перебило вены": жители поврежденного дома в Киеве описали атакуФотоВидео

12:27

Названа профессия с самым высоким уровнем измен в браке

12:24

В шести областях Украины - масштабные перебои со светом: что произошло

11:58

Максимальное внимание к своему здоровью: в конце июля ударит сильная магнитная буря

11:53

"Нам будет очень больно": Жданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

11:44

Подземелья, храмы и легенды: сколько на самом деле лет Киеву

11:20

Деньги на дрова: кто из украинцев может получить финансовую помощь от государства

11:17

Китайский гороскоп на август: Кроликам - особенное время, Змеям - проблемы

11:08

Надо ли выключать стиральную машину из розетки каждый раз: правило, которое должны знать все

10:50

Урожай попрет как на дрожжах: как использовать кофейную гущу для удобренияВидео

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 июля: Обезьянам - гнев, Крысам - проблемы

10:13

Сколько будет стоить доллар и евро в начале августа: банкир удивил прогнозом

10:11

Гороскоп на август 2025: Близнецам нужна помощь, Ракам - долги

10:04

"Кинжалы" не достигли целей: силы ПВО обезвредили более 330 дронов и ракет врага

Реклама
10:03

Дерево упало на палатку с подростками на Одещине, 1 ребенок погиб и 4 ранены: детали

09:54

"Иди себе": что известно о возвращении беглецов Винника и Потапа

09:46

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 июля (обновляется)

09:45

Уменьшением потерь на фронте целенаправленно не занимается никтомнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 июля: Девам - невероятный успех, Скорпионам - разочарование

09:23

Изменение климата и нашествие саранчи: экономист ответил, грозит ли Украине голод

09:20

Звезда "Поймать Кайдаша" впервые признался в зависимости: "Бедность подталкивает"

08:49

Угроза для Запорожья: скоро оккупанты смогут бить по городу из артиллерии — ISW

08:43

"Не отсюда": всплыла скандальная история с Софией Ротару

08:28

Часть украинцев не получит пенсий в августе: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять