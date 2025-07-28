"Я завалила": Лидия Таран призналась, какие у нее проблемы

Кратко:
- Лидия Таран получила новое образование
- Как она этого добилась во Франции
Украинская известная ведущая Лидия Таран, которая в начале полномасштабной войны в Украине переехала с дочерью жить во Францию, получила за границей образование.
В интервью oboz.ua Таран отметила, что закончила магистратуру по стратегическим коммуникациям во французском вузе, но имела недостаточный уровень владения языком.
"Когда мы приехали во Францию, была, как и все, дезориентирована, не знала, будет ли работа. Но ее оказалось так много, что времени на какие-то курсы или программы поддержки просто не осталось. Как-то решила: если вдруг останусь без работы — надо иметь план Б. Подала документы, была уверена, что меня не возьмут, потому что мой уровень французского тогда был недостаточен. Я еще наивно надеялась, что некоторые курсы будут на английском. Но нет — все было исключительно на французском", — поделилась Лидия.
Ведущая не ожидала, что ее зачислят в университет и первую сессию она завалила, но вскоре пересдала и поставила себе важную цель – хорошо выучить французский язык.
"Я восприняла это как шанс выучить язык методом полного погружения. Начала ходить на лекции и чувствовала себя как в кипятке: или сгоришь, или выплывешь. Первую сессию я завалила, пересдала потом. Экзамены были по три в день — все письменно. Нельзя было наврать — немного на английском, немного жестами", — добавила знаменитость.
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О персоне: Лидия Таран
Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.
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