"Я включила звезду": российская певица выгнала Алибасова из номера отеля

Кратко:
- Хлебникова познакомилась с Алибасовым много лет назад
- Алибасов приглашал певицу работать вместе
Российская 59-летняя певица Марина Хлебникова рассказала о своем знакомстве с продюсером Бари Алибасовым много лет назад. Ее слова передают росСМИ.
Артистка призналась, что первая встреча с Бари получилась неловкой и комичной, ведь она выгнала его из номера отеля.
"Я приехала с гастролями в город, заселилась в гостиницу, захожу в номер, а там уже чьи-то вещи. И тут заходит мужчина. Я включила звезду и сказала ему забирать свои вещи побыстрее. У меня-то еще концерт в тот день был", - призналась Марина.
На этом история не завершилась. В тот же вечер, после выступления, Хлебникову познакомили с Алибасовым уже официально.
"Марин, познакомься, говорят, с очень интересным и талантливым человеком. Вижу перед собой того самого мужчину, которого выгнала ранее из номера. Потом Бари Каримович мне звонил, приглашал работать вместе", - добавила она.
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Кто такая Марина Хлебникова?
Марина Хлебникова - советская и российская поп-исполнительница. Наиболее известна благодаря песням "Чашка кофею", "Солнышко мое, вставай!", "Какое было кино (До свидания)", "Хали-гали" и пр.
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