"Я - Вера и я украинка": Брежнева расплакалась на своей концерте

Украинская певица Вера Брежнева расплакалась на сцене, вспомнив о своей родине, которую жестоко обстреливает Россия.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, которая с начала полномасштабного вторжения в России в Украину, поддержала свою родину, расплакалась на своем концерте после слов о родине.

Соответствующее видео появилось на ее странице в Телеграм.

Она поделилась, что впервые за 20 лет своей карьеры у нее состоялся перерыв в девять месяцев. "Меня зовут Вера и я украинка", - сказала она и пустила слезу.

Брежнева также отметила, что она продолжает помогать своей стране и своему народу.

Напомним, ранее певицу заподозрили в беременности.

Певица дала небольшой концерт в Риге, для которого выбрала светлое широкое платье, которое не подчеркивало ее фигуру, а наоборот скрывало. По мере того, как двигалась певица, якобы виднелся живот. Соответствующим видео на своей странице в Instagram поделилась ее дочь Сара Киперман.

Отметим, ранее музыкальный продюсер Константин Меладзе на фоне слухов о его разводе с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой посвятил супруге пост о любви.

22 ноября в соцсети Instagram Меладзе опубликовал детское фото своей второй жены Веры Брежневой.

"22.11" – написал он, добавив вместо года изображение в виде сердца.