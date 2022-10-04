"Я в украинском списке на убийство": основатель Pink Floyd отличился новым бредом

Основатель Pink Floyd отличился новым бредом об украинцах / https://ua.depositphotos.com/

Легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс ‒ в последние годы, однако, известный не творчеством, а своей поддержкой кровавой российской политики ‒ утверждает, что внесен в "список убийства" украинцами. Своей конспирологической теорией он поделился с журналистами издания Rolling Stone.

"Не забывайте, я внесен в список уничтожения, который поддерживает украинское правительство. Я в [чертовом ‒ нецензурно] списке, а недавно людей убивали. Но когда убивают тебя, на твоем фото пишут "ликвидирован". Ну, я на одной из этих [гребаных ‒ нецензурно] картинок".

Напомним, ранее сообщалось о том, что народная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

Позднее Роджер Уотерс написал в Facebook открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской. В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

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