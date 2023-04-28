"Я тебя сильно": Дантес признался в любви Кацуриной

Украинский певец Владимир Дантес трогательно поздравил свою подругу Дашу Кацурину с днем рождения. Певец не просто поделился совместным фото с Кацуриной, а даже признался ей в любви.
"У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты уехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся. Но в этом и есть какая-то наша особенность...у нас нет времени на это. Мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее. Я тебя сильно", - написал Дантес на своей странице в Instagram.
Также он добавил, что желает Даше больше совместных фото с ним. Фото также прокомментировали селебрити. В частности Алексей Дурнев ограничился лишь сердечками-эмодзи, а телеведущая Рамина написала одно слово: "Красивые".
Напомним, ранее украинский ресторатор Миша Кацурин трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, певицу Надю Дорофееву.
Соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Instagram. "Цветочек родился", - написал Кацурин, сопроводив фото Дорофеевой, которая нежится в кровати. Кацурин также засветил букетик, который утром презентовал своей возлюбленной.
Кроме того, ранее на своей странице в Instagram Дорофеева выложила серию фотографий в новом наряде. На одном из снимков она нечаянно "засветила" кольцо на безымянном пальце - фотографировала свой маникюр, который гармонично сочетался с ее образом от известного бренда.
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