"Я тебя сильно": Дантес признался в любви Кацуриной

Певец написал длинный пост, который посвятил имениннице Даше Кацуриной.

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Владимир Дантес, Даша Кацурина / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Украинский певец Владимир Дантес трогательно поздравил свою подругу Дашу Кацурину с днем рождения. Певец не просто поделился совместным фото с Кацуриной, а даже признался ей в любви.

"У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты уехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся. Но в этом и есть какая-то наша особенность...у нас нет времени на это. Мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее. Я тебя сильно", - написал Дантес на своей странице в Instagram.

Дантес с Кацуриной / Фото Instagram

Также он добавил, что желает Даше больше совместных фото с ним. Фото также прокомментировали селебрити. В частности Алексей Дурнев ограничился лишь сердечками-эмодзи, а телеведущая Рамина написала одно слово: "Красивые".

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Напомним, ранее украинский ресторатор Миша Кацурин трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, певицу Надю Дорофееву.

Соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Instagram. "Цветочек родился", - написал Кацурин, сопроводив фото Дорофеевой, которая нежится в кровати. Кацурин также засветил букетик, который утром презентовал своей возлюбленной.

Кроме того, ранее на своей странице в Instagram Дорофеева выложила серию фотографий в новом наряде. На одном из снимков она нечаянно "засветила" кольцо на безымянном пальце - фотографировала свой маникюр, который гармонично сочетался с ее образом от известного бренда.

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