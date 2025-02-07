"Я тебя мучаю": Тина Кароль отвергла известного украинского шоумена

Тина Кароль объяснила свой поступок.

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Тина Кароль рассказала, как записывалась ее дуэтная песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Тина Кароль выбирала, с кем записать песню "Стерва"

Почему певица отказала Даниэлю Салему

Украинская известная певица Тина Кароль рассказала интересную историю о том, как записывалась ее дуэтная песня "Стерва", которую она спела с певцом Shumei.

Как рассказала Тина в эфире программы "Світанок" на М1, сначала она планировала записать свой хит с украинским шоуменом Даниэлем Салемом, и она даже отправлял ей свои пробы, но песня не подходила ему. Поэтому певица решила спеть "Стерву" с другим исполнителем.

"Это песня "Стерва". Даня долго сидел с этой песней! Она была уже написана, я принесла тебе, говорю: "Написала песню, давай попробуем". Сейчас все классно, все органично произошло. Короче, видите, я реально стерва. Завалила пацана! Песня просто будто не подходила тебе. Я поняла, что я тебя мучаю. Благодарна тебя за все эти варианты, которые ты посылал", - сказала Кароль.

Тина Кароль / инфографика: Главред

Салем же, который является ведущим "Світанку", ответил, что эта песня действительна была сложной для него.

"Песня очень сложная на самом деле. Я рад, что получилось так, как оно получилось", — поделился Даниэль.

Смотрите видео интервью Тины Кароль:

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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