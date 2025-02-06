"Друг друга валить": Кароль рассказала, как ее подставляли коллеги-конкуренты

Тина Кароль публично раскрыла правду.

https://stars.glavred.info/drug-druga-valit-karol-rasskazala-kak-ee-podstavlyali-kollegi-konkurenty-10637234.html Ссылка скопирована

Тина Кароль рассказала о конкуренции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Читайте детально:

Тина Кароль высказалась об украинском шоу-бизнесе

Певица призналась, какие капости ей делали коллеги

Украинская известная певица Тина Кароль рассказала, как ей пытались навредить коллеги из украинского шоу-бизнеса.

В эфире М1 певица отметила, что она сторонница здоровой конкуренции.

"Хочу сказать, что, если мы, музыканты, не будем как-то коллабиться, постоянно встречаться, как-то коллабиться... Даже авторство! В студии встретились, посидели, что-то придумали – бам, бенгер получился. Ведь так оно и существует. За границей, сколько я наблюдаю, они никогда не садятся. Они постоянно наваливают толпой. Сколько раз я обращалась: "Вот вы не против, если мы эту часть используем в нашей песне?". Не понимают, как это можно коллабиться. Вот пока что нет дружбы", - отметила артистка.

Также Тина призналась, что часто коллеги из шоу-бизнеса пытаются навредить друг другу нечестными способами, ведь и сама сталкивалась с таким.

Тина Кароль / инфографика: Главред

"Давайте конкурировать, но на результат, а не на то, чтобы друг друга валить. Заказать там тысячу дизлайков. Купить комментарии плохие. У меня столько раз клип падал в рейтинге... Я где-то еще слышала эту историю, у кого-то было, когда заказали дизлайки", - добавила Кароль.

Смотрите видео интервью Тины Кароль:

Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред