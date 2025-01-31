Тина Кароль рассекретила свой вес и раскрыла секрет стройности

Тина Кароль не прекращает восхищать своей силой воли.

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Тина Кароль - секрет стройности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Тина Кароль призналась сколько сейчас весит

Певица рассказала, как добилась идеальной фигуры

Украинская известная певица Тина Кароль часто показывает, каких результатов она добилась благодаря спорту.

На своей странице в Instagram певица рассекретила какой у нее сейчас вес.

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"51.9. Цель - 52 кг", - написала Тина.

Также Кароль показала, как занимается йогой, которая стала ее любимым спортом. Оказывается, аштанга-йогой она увлекается уже четыре года и дала совет, как добиться идеальной формой.

"Что именно делаю? Не только йога. Скакалка - начните с минуты. Я начинала с небольшого результата, а сейчас прыгаю 40 минут. Это делаю три раза в неделю, а вот йога - ежедневно. Каждый вторник я сдаю нормативы различного характера. Это и бег, и отжимания, и пресс. Также есть такая практика очень важная - планка, которую делаю через день. Для фана это от 10 до 16 минут. А когда я хочу ставить рекорд, то немного готовлюсь к этому, не перегружаю руки", - отметила Тина Кароль.

Какой вес у Тины Кароль / фото: скрин instagram.com, Тина Кароль

Тина Кароль / инфографика: Главред

Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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