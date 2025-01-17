"Поджог": Тина Кароль восхитила своим видом в соблазнительном наряде

Вы узнаете:
- Тина Кароль подчеркнула фигуру облегающим платьем
- Как отреагировали поклонники на образ певицы
Украинская популярная певица Тина Кароль порадовала поклонников новой серией своих снимков в эффектном образе.
На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото, на которых показалась в мини-платье от украинского бренда Katimo.
"Вітер віє знов. Щось ти втратив, а щось знайшов", – написала Кароль под фото.
Фанаты в восторге от вида певицы и написали ей много комплиментов в комментариях.
"Это точно реальность? Вайб этих фото впечатляет, это прямо вау!";
"Невозможно оторвать взгляд! Мотивируете";
"Невероятно красивая";
"Поджог", - отметили поклонники звезды.
Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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