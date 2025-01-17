"Поджог": Тина Кароль восхитила своим видом в соблазнительном наряде

Тина Кароль сейчас в прекрасной форме.

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Тина Кароль показала новые фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль подчеркнула фигуру облегающим платьем

Как отреагировали поклонники на образ певицы

Украинская популярная певица Тина Кароль порадовала поклонников новой серией своих снимков в эффектном образе.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото, на которых показалась в мини-платье от украинского бренда Katimo.

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"Вітер віє знов. Щось ти втратив, а щось знайшов", – написала Кароль под фото.

Фанаты в восторге от вида певицы и написали ей много комплиментов в комментариях.

"Это точно реальность? Вайб этих фото впечатляет, это прямо вау!";

"Невозможно оторвать взгляд! Мотивируете";

"Невероятно красивая";

"Поджог", - отметили поклонники звезды.

Тина Кароль / инфографика: Главред

Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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